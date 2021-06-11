Трансферне вікно-2021: все про літні переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Розповідаємо про офіційні переходи та чутки під час літнього міжсезоння.
Поки увага всього світу прикута до баталій національних збірних на Євро-2020, клубний футбол теж не стоїть на місці. Команди підсилюють склади, аби в сезоні-2021/22 боротися за трофеї та найвищі місця.
ТСН Проспорт розповідає про офіційні переходи та головні чутки літнього міжсезоння в топових європейських чемпіонатах та українській Прем'єр-лізі.
**********
Український захисник Ігор Пластун перейшов з бельгійського "Гента" в болгарський "Лудогорець".
Про деталі переходу і контракту не уточнюється.
30-річний футболіст одразу ж приєднається до підготовки команди до нового сезону в Австрії.
**********
"Дніпро-1" оголосив про перехід захисника Валерія Лучкевича.
Контракт з 25-річним футболістом підписаний на два роки.
Попереднім клубом Лучкевича була "Олександрія", за яку він грав від 2018-го до 2021 року. У 2013-2016 роках футболіст грав за "Дніпро".
У сезоні-2020/21 Лучкевич забив 3 голи і зробив 2 гольові передачі в 25 матчах за "Олександрію".
Сьогодні спортивний клуб #Дніпро1 поповнив свій склад першим новачком у поточному міжсезонні – дворічний контракт з...Опубліковано Спортивний Клуб "Дніпро-1" Пʼятниця, 11 червня 2021 р.
**********
Португальська "Бенфіка" на своєму офіційному сайті повідомила про перехід півзахисника Педріньо до донецького "Шахтаря".
Сума трансферу 23-річного бразильця склала 18 мільйонів євро. Тепер футболісту залишається пройти медичне обстеження і підписати контракт з "гірниками".
Трансфер Педріньо стане другим найдорожчим придбанням "гірників". Очолює цей список Бернард, за якого клуб заплатив 25 мільйонів євро. На третьому місці Тайсон - 15,24 мільйона євро.
Педріньо стане першим новачком "Шахтаря" після приходу нового головного тренера італійця Роберто Де Дзербі.
Минулого сезону бразилець забив лише 1 гол та зробив 4 асисти в 31 матчі за "Бенфіку" в усіх турнірах.
Педріньо є вихованцем "Корінтіанса" і дебютував за рідний клуб у 2017 році. Він провів за "мушкетерів" 93 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 8 результативних передач.
**********
Півзахисник "Ліверпуля" та збірної Нідерландів Джорджиньо Вейналдум став гравцем ПСЖ.
30-річний футболіст підписав контракт терміном до 2024 року.
Повідомлялося, що він буде отримувати у французькому клубі 10 мільйонів євро в рік.
Вейналдум 5 років виступав за "Ліверпуль", в складі якого став чемпіоном Англії і виграв Лігу чемпіонів. Термін його контракту був розрахований до 30 червня.
✍️ #WelcomeGini@GWijnaldum— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2021
#WeAreParis pic.twitter.com/xbnEkDbACJ
**********
Захисник "Манчестер Сіті" Ерік Гарсія став гравцем "Барселони".
20-річний гравець підписав контракт до кінця сезону-2025/26. Сума відступних в договорі становить 400 мільйонів євро.
✍️ @ericgm3— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2021
❤️ #EricCuler
**********
Форвард "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро у статусі вільного агента перейшов до "Барселони".
32-річний нападник підписав з каталонським клубом контракт до кінця сезону-2022/2023.
До нової команди він приєднається 1 липня, коли у нього закінчиться термін дії угоди з "городянами". Сума відступних за аргентинця буде прописана в розмірі 100 мільйонів євро.
Серхіо є хорошим другом і кумом капітана "Барселони" Ліонеля Мессі, який планує подовжити контракт із каталонським клубом. ЗМІ писали, що саме Мессі є ініціатором переходу свого партнера по збірній до "Барси".
Каталонський клуб вже представив свого новачка.
Con el compromiso y la pasión de siempre, ahora #Barça Visca el Barça!! pic.twitter.com/HlIoSzhSRq— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 31, 2021