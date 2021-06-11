Трансферне вікно-2021: все про літні переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Розповідаємо про офіційні переходи та чутки під час літнього міжсезоння.

Поки увага всього світу прикута до баталій національних збірних на Євро-2020, клубний футбол теж не стоїть на місці. Команди підсилюють склади, аби в сезоні-2021/22 боротися за трофеї та найвищі місця.

ТСН Проспорт розповідає про офіційні переходи та головні чутки літнього міжсезоння в топових європейських чемпіонатах та українській Прем'єр-лізі.

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Український захисник Ігор Пластун перейшов з бельгійського "Гента" в болгарський "Лудогорець".

Про деталі переходу і контракту не уточнюється.

30-річний футболіст одразу ж приєднається до підготовки команди до нового сезону в Австрії.

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"Дніпро-1" оголосив про перехід захисника Валерія Лучкевича.

Контракт з 25-річним футболістом підписаний на два роки.

Попереднім клубом Лучкевича була "Олександрія", за яку він грав від 2018-го до 2021 року. У 2013-2016 роках футболіст грав за "Дніпро".

У сезоні-2020/21 Лучкевич забив 3 голи і зробив 2 гольові передачі в 25 матчах за "Олександрію".

Сьогодні спортивний клуб #Дніпро1 поповнив свій склад першим новачком у поточному міжсезонні – дворічний контракт з... Опубліковано Спортивний Клуб "Дніпро-1" Пʼятниця, 11 червня 2021 р.

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Португальська "Бенфіка" на своєму офіційному сайті повідомила про перехід півзахисника Педріньо до донецького "Шахтаря".

Сума трансферу 23-річного бразильця склала 18 мільйонів євро. Тепер футболісту залишається пройти медичне обстеження і підписати контракт з "гірниками".

Трансфер Педріньо стане другим найдорожчим придбанням "гірників". Очолює цей список Бернард, за якого клуб заплатив 25 мільйонів євро. На третьому місці Тайсон - 15,24 мільйона євро.

Педріньо стане першим новачком "Шахтаря" після приходу нового головного тренера італійця Роберто Де Дзербі.

Минулого сезону бразилець забив лише 1 гол та зробив 4 асисти в 31 матчі за "Бенфіку" в усіх турнірах.

Педріньо є вихованцем "Корінтіанса" і дебютував за рідний клуб у 2017 році. Він провів за "мушкетерів" 93 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 8 результативних передач.

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Півзахисник "Ліверпуля" та збірної Нідерландів Джорджиньо Вейналдум став гравцем ПСЖ.

30-річний футболіст підписав контракт терміном до 2024 року.

Повідомлялося, що він буде отримувати у французькому клубі 10 мільйонів євро в рік.

Вейналдум 5 років виступав за "Ліверпуль", в складі якого став чемпіоном Англії і виграв Лігу чемпіонів. Термін його контракту був розрахований до 30 червня.

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Захисник "Манчестер Сіті" Ерік Гарсія став гравцем "Барселони".

20-річний гравець підписав контракт до кінця сезону-2025/26. Сума відступних в договорі становить 400 мільйонів євро.

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Форвард "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро у статусі вільного агента перейшов до "Барселони".

32-річний нападник підписав з каталонським клубом контракт до кінця сезону-2022/2023.

До нової команди він приєднається 1 липня, коли у нього закінчиться термін дії угоди з "городянами". Сума відступних за аргентинця буде прописана в розмірі 100 мільйонів євро.

Серхіо є хорошим другом і кумом капітана "Барселони" Ліонеля Мессі, який планує подовжити контракт із каталонським клубом. ЗМІ писали, що саме Мессі є ініціатором переходу свого партнера по збірній до "Барси".

Каталонський клуб вже представив свого новачка.

Con el compromiso y la pasión de siempre, ahora #Barça Visca el Barça!! pic.twitter.com/HlIoSzhSRq — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 31, 2021

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