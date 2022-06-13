Трансферне вікно-2022: все про літні переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Трансферне вікно-2022: все про літні переходи у футбольних топлігах та УПЛ

Розповідаємо про офіційні переходи та чутки під час літнього міжсезоння.

Під час літнього трансферного періоду європейські клуби традиційно мають можливість підсилити свої склади або ж позбутися непотрібних гравців, розвантаживши зарплатну відомість.

Очевидно, що через повномасштабне російське вторгнення чекати трансферів зіркових футболістів до України не варто. Своєю чергою, не виключено, що хтось із українських талантів перейде грати за кордон.

ТСН Проспорт розповідає про головні офіційні переходи та чутки літнього міжсезоння в топових європейських чемпіонатах та українській Прем'єр-лізі.

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"Ліверпуль" домовився з португальською "Бенфікою" про перехід уругвайського форварда Дарвіна Нуньєса.

Для завершення трансферу 22-річному нападнику залишилося тільки пройти медичне обстеження та поставити підпис під контрактом.

Нуньєс стане найдорожчим трансфером в історії мерсисайдсбкого клубу. Попередній рекорд належав нідерландському захиснику Вірджилу ван Дейку, якого "мерсисайдці" 2018 року купили в "Саутгемптона" за 85 мільйонів євро.

Уругвайський нападник перейшов до "Бенфіки" 2020 року з іспанської "Альмерії" за 24 млн євро. У сезоні, що завершився, він він провів за португальський клуб 39 матчів, в яких забив 34 голи і зробив 4 асисти.

Фото: Associated Press

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"Манчестер Сіті" оголосив про підписання форварда дортмундської "Боруссії" Ерлінга Голанда.

Контракт 21-річного норвежця з "небесно-блакитними" розрахований на п'ять років.

Повідомлялося, що "Боруссія" отримає за трансфер своєї головної зірки 75 мільйонів євро.

Голанд виступав за дортмундців від 2020 року. За три сезони в німецькому клубі він забив 86 голів у 89 матчах і віддав 23 асисти.

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Зірковий нападник Гарет Бейл залишив мадридський "Реал".

Цього літа у 32-річного форварда національної збірної Уельсу закінчився контракт із "вершковими"

Бейл став гравцем "Реала" 2013 року, перебравшись до Мадрида з лондонського "Тоттенгема" за рекордну на той час суму - 101 млн євро. Відтоді Гарет провів за "вершкових" 258 матчів, забив 106 голів і віддав 67 асистів.

Разом з "Реалом" валлієць тричі виграв Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА, одного разу став володарем Кубка Іспанії, п'ять разів перемагав у Лізі чемпіонів, а також чотири рази тріумфував на Клубному чемпіонаті світу.

Фото: Associated Press

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Французький форвард Александр Ляказетт повернувся з лондонського "Арсеналу" до "Ліона".

31-річний нападник приєднався до французького клубу на правах вільного агента та підписав контракт до 2025 року.

Зазначимо, що Ляказет є вихованцем "Ліона". 2017 року він перейшов до "Арсеналу" за 60 млн євро, тепер же він дістався "ткачам" безкоштовно.