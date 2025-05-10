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Визначився чемпіон Першої ліги сезону-2024/25
"Епіцентр" став переможцем другого за силою дивізіону чемпіонату України з футболу.
Футбольний клуб "Епіцентр" здобув "золото" Першої ліги України сезону-2024/25.
Команда з Кам'янця-Подільського Хмельницької області 10 травня обіграла "Полтаву" в домашньому матчі 6-го туру групи підвищення у класі. Поєдинок звершився з рахунком 2:0.
Ця перемога гарантувала підопічним Сергія Нагорняка чемпіонство в Першій лізі за підсумками нинішньої кампанії.
За два тури до кінця клуб з Кам'янця-Подільського відірався від найближчого переслідувача, "Полтави", на відстань 12 очок.
Зазначимо, що раніше "Епіцентр" достроково забезпечив собі вихід до української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Клуб, який було засновано 2019 року, наступного сезону вперше в історії зіграє в елітному дивізіоні українського футболу.