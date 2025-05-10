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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
109
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Визначився чемпіон Першої ліги сезону-2024/25

"Епіцентр" став переможцем другого за силою дивізіону чемпіонату України з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ФК "Епіцентр"

ФК "Епіцентр" / © facebook.com/fcdunaivtsiepicentr

Футбольний клуб "Епіцентр" здобув "золото" Першої ліги України сезону-2024/25.

Команда з Кам'янця-Подільського Хмельницької області 10 травня обіграла "Полтаву" в домашньому матчі 6-го туру групи підвищення у класі. Поєдинок звершився з рахунком 2:0.

Ця перемога гарантувала підопічним Сергія Нагорняка чемпіонство в Першій лізі за підсумками нинішньої кампанії.

За два тури до кінця клуб з Кам'янця-Подільського відірався від найближчого переслідувача, "Полтави", на відстань 12 очок.

Зазначимо, що раніше "Епіцентр" достроково забезпечив собі вихід до української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Клуб, який було засновано 2019 року, наступного сезону вперше в історії зіграє в елітному дивізіоні українського футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
109
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