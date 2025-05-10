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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Определился чемпион Первой лиги сезона-2024/25

"Эпицентр" стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Украины по футболу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ФК "Эпицентр"

ФК "Эпицентр" / © facebook.com/fcdunaivtsiepicentr

Футбольный клуб "Эпицентр" завоевал "золото" Первой лиги Украины сезона-2024/25.

Команда из Каменец-Подольского Хмельницкой области 10 мая обыграла "Полтаву" в домашнем матче 6-го тура группы повышения в классе. Поединок совершился со счетом 2:0.

Эта победа гарантировала подопечным Сергея Нагорняка чемпионство в Первой лиге по итогам нынешней кампании.

За два тура до конца клуб из Каменца-Подольского оторвался от ближайшего преследователя, "Полтавы", на расстояние 12 очков.

Отметим, что ранее "Эпицентр" досрочно обеспечил себе выход в украинскую Премьер-лигу (УПЛ).

Клуб, основанный в 2019 году, в следующем сезоне впервые в истории сыграет в элитном дивизионе украинского футбола.

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Дата публикации
Количество просмотров
109
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