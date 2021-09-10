Гороскоп на 10 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять наши истинные мотивы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 сентября 2021 рассказывает, что Рыбам надо стремиться к большему, а Водолеям нужно поработать над эмоциями.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Двигайтесь к новым победам. В отношениях надейтесь на лучшее. На работе вас будет сопровождать успех.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Оседлайте удачу и двигайтесь вперед. В отношениях попробуйте что-то новое. А на работе проявите смелость.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Раскройте ваше сердце. В любви не опирайтесь чувством. В движении по карьерной лестнице прислушайтесь к интуиции.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз мечей"
Разум — вот ваше основное оружие. В любви может быть трудно. На работе стоит продемонстрировать интеллектуальную составляющую.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывают свой талант в землю. Действуйте вместе в отношениях. На работе не стоит зацикливаться на чем-то одном.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Король мечей"
Действуйте активно. В отношениях не делайте больно партнеру или партнерше. В работе стоит попробовать действовать по-новому.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Все складывается как нельзя лучше. В работе вы получите карт-бланш. А в отношениях следует наслаждаться счастьем.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка мечей"
Вам могут разбить сердце. В любви спрячьте свои чувства. На работе старайтесь больше.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не делайте сами себе проблем. В отношениях стоит надеяться на лучшее. А на работе ожидайте новых вызовов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Ищите баланс. В любви старайтесь уравновесить эмоции и рациональное. А на работе стоит начать новый проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж кубков"
Стоит поработать над собственными чувствами. В любви раскройте ваше сердце. А на работе добавьте эмоциональности.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для заключения договоров. Выйдите на новый уровень в отношениях. Старайтесь большего в решении рабочих ситуаций.
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