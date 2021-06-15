Гороскоп на 15 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять больше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 июня 2021 рассказывает, что у Овнов впереди новые открытия, а в Близнецов осталось мало любви.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 сентября 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди — новые открытия. Подробнее партнеру. Ищите единомышленников на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывают свое мастерство в землю. В отношениях ищите опору. Не скучай по делам.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка кубков"

Соберитесь, у вас еще осталось немного сил. Любовь осталось на донышке. Задумайтесь над сменой места работы.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Затяните пояса. В отношениях будет мало эмоций, а в рабочих вопросах — мелочь средств.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Выбирайте вдумчиво. В любви нужна пауза. Поймите, что вас вдохновляет на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз жезлов"

Пришло время действовать. Добавьте жара в отношениях. В решении рабочих вопросов проявите инициативность.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Верховная жрица"

Время проявить мудрость. В любви прислушайтесь к интуиции. Подробнее сердце в создании карьеры.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Отшельник"

Уравновесит эмоции. Действуйте осторожно в отношениях. Подробнее себе на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дьявол"

Впереди — искушения. В любви уместно им поддаться, а на работе лучше обходить.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вас ожидают испытания. В отношениях лучше не провоцировать судьбу. Избегайте скандалов на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз кубков"

Вы наполнены любовью, покажите его мира. В любви не сдерживайте себя. Слушайте голос сердца в движении по карьерной лестнице.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте то, что вам дорого. В любви опирайтесь на партнера. В работе покажите, что вы профессионал.

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