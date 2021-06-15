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Гороскоп на 15 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 15 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро помогают понять больше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 июня 2021 рассказывает, что у Овнов впереди новые открытия, а в Близнецов осталось мало любви.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 сентября 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка жезлов"

©

Впереди — новые открытия. Подробнее партнеру. Ищите единомышленников на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывают свое мастерство в землю. В отношениях ищите опору. Не скучай по делам.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка кубков"

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Соберитесь, у вас еще осталось немного сил. Любовь осталось на донышке. Задумайтесь над сменой места работы.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

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Затяните пояса. В отношениях будет мало эмоций, а в рабочих вопросах — мелочь средств.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

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Выбирайте вдумчиво. В любви нужна пауза. Поймите, что вас вдохновляет на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз жезлов"

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Пришло время действовать. Добавьте жара в отношениях. В решении рабочих вопросов проявите инициативность.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Верховная жрица"

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Время проявить мудрость. В любви прислушайтесь к интуиции. Подробнее сердце в создании карьеры.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Отшельник"

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Уравновесит эмоции. Действуйте осторожно в отношениях. Подробнее себе на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дьявол"

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Впереди — искушения. В любви уместно им поддаться, а на работе лучше обходить.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

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Вас ожидают испытания. В отношениях лучше не провоцировать судьбу. Избегайте скандалов на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз кубков"

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Вы наполнены любовью, покажите его мира. В любви не сдерживайте себя. Слушайте голос сердца в движении по карьерной лестнице.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка жезлов"

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Защищайте то, что вам дорого. В любви опирайтесь на партнера. В работе покажите, что вы профессионал.

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