Гороскоп на 27 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 27 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 августа 2021 рассказывает, что Ракам надо успокоиться, а Скорпионам — действовать разумно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

"Тройка мечей"

Вам может быть больно. В отношениях может появиться кто-то третий. На работе остерегайтесь недругов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В любви могут возникать конфликты. В движении по карьерной лестнице избегайте препятствий.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите баланс во всем. В любви уравновесит чувства и эмоции. На работе стоит стремиться к большему.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж кубков"

Успокойтесь. В отношениях ищите гармонию. Действуйте умеренно в решении рабочих вопросов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Иерофант"

Вспомните, когда вы последний раз молились. Ищите в отношениях поддержки. А на работе стоит найти союзников.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

ТСН.ua

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви задумайтесь, что делать дальше. В рабочих вопросах лучше синица в руках, чем журавль в небе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Страшный суд"

Знайте, что за все придется расплачиваться. В отношениях возможны трудности. А на работе не стоит делать ошибки.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Более пользующиеся интеллектуальными достижениями. В отношениях проявите авторитет. На работе действуйте разумно.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Ищите новые вершины. В отношениях можно немного расслабиться. А на работе отправляйтесь навстречу приключениям.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Правосудие"

Баланс — вот ваше слово дня. В отношениях найдите «золотую середину» между чувствами и рациональностью. На работе избегайте проблем с правосудием.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Отшельник"

Время побыть наедине. В отношениях возьмите паузу. А на работе — отпуск.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Верховная жрица"

Подробнее свои инстинктам. В отношениях услышьте внутренний голос. А в решении рабочих проблем прислушайтесь к интуиции.

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