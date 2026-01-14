Гороскоп на картах Таро на 14 января 2026 года: неожиданный шанс для Овнов и важное решение для Весов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Середина месяца часто становится точкой, когда уже видно, что для новогодних намерений действительно работает, а что требует коррекции. Гороскоп на картах Таро на 14 января 2026 г. говорит о шансе, который можно использовать, и о решении, которое не стоит откладывать. Для Овнов день открывает новую возможность, а для Весов становится моментом определения позиции.

Овен — Туз Пентаклов

Неожиданный шанс в практической сфере: деньги, работа, ресурс или полезное предложение. День подходит для старта, дающего реальный результат.

Телец — Король Кубков

Покой и внутренняя зрелость. День благоприятен для уравновешенных решений и разговоров без драматизации.

Реклама

Близнецы — Паж Мечев

Новости, информация, наблюдение. День может принести интересное известие или подсказку. Важно не торопиться с выводами.

Рак — Десятка Кубков

Тепло и поддержка. День благоприятен для семьи, близких и ощущения, что вы не сами. Хорошо восстанавливать эмоциональный ресурс.

Лев — Шестерка Жезлов

Признание и уверенность. Вы получаете подтверждение правильного курса. День может принести небольшую победу.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Сосредоточены труд и дисциплина. День подходит для наведения порядка и стабильного прогресса по делам.

Реклама

Весы — Влюбленные

Важное решение. Оно может относиться к отношениям, договоренностям или внутреннему выбору. Важно выбрать честно, а не «чтобы было удобно».

Скорпион — Сила

Внутренняя выдержка и покой. День просит действовать без давления: ваша уверенность работает лучше любых слов.

Стрелец — Тройка Жезлов

Взгляд на будущее. Вы видите перспективу и понимаете, какие шаги следует планировать. День для стратегического мышления.

Козерог — Император

Структура и контроль. День благоприятен для ответственных решений, планирования и установления правил.

Реклама

Водолей — Звезда

Надежда и внутренний свет. День возвращает веру в себя и помогает мягко восстановить ресурс.

Рыбы — Умеренность

Баланс и покой. День просит не торопиться и не впадать в крайности. Хорошее время для восстановления.

14 января 2026 года – день шансов и честных выборов. Гороскоп на картах Таро показывает: для Овнов это возможность, которую стоит взять в руки, для Весов – важное решение, а для всех знаков – шанс двигаться дальше уверенно и без лишнего давления.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.