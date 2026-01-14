- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 2 мин
Гороскоп на картах Таро на 14 января 2026 года: неожиданный шанс для Овнов и важное решение для Весов
14 января приносит энергию обновления и конкретные возможности. Карты Таро подсказывают, где следует действовать смело, а где сделать честный выбор без сомнений.
Середина месяца часто становится точкой, когда уже видно, что для новогодних намерений действительно работает, а что требует коррекции. Гороскоп на картах Таро на 14 января 2026 г. говорит о шансе, который можно использовать, и о решении, которое не стоит откладывать. Для Овнов день открывает новую возможность, а для Весов становится моментом определения позиции.
Овен — Туз Пентаклов
Неожиданный шанс в практической сфере: деньги, работа, ресурс или полезное предложение. День подходит для старта, дающего реальный результат.
Телец — Король Кубков
Покой и внутренняя зрелость. День благоприятен для уравновешенных решений и разговоров без драматизации.
Близнецы — Паж Мечев
Новости, информация, наблюдение. День может принести интересное известие или подсказку. Важно не торопиться с выводами.
Рак — Десятка Кубков
Тепло и поддержка. День благоприятен для семьи, близких и ощущения, что вы не сами. Хорошо восстанавливать эмоциональный ресурс.
Лев — Шестерка Жезлов
Признание и уверенность. Вы получаете подтверждение правильного курса. День может принести небольшую победу.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Сосредоточены труд и дисциплина. День подходит для наведения порядка и стабильного прогресса по делам.
Весы — Влюбленные
Важное решение. Оно может относиться к отношениям, договоренностям или внутреннему выбору. Важно выбрать честно, а не «чтобы было удобно».
Скорпион — Сила
Внутренняя выдержка и покой. День просит действовать без давления: ваша уверенность работает лучше любых слов.
Стрелец — Тройка Жезлов
Взгляд на будущее. Вы видите перспективу и понимаете, какие шаги следует планировать. День для стратегического мышления.
Козерог — Император
Структура и контроль. День благоприятен для ответственных решений, планирования и установления правил.
Водолей — Звезда
Надежда и внутренний свет. День возвращает веру в себя и помогает мягко восстановить ресурс.
Рыбы — Умеренность
Баланс и покой. День просит не торопиться и не впадать в крайности. Хорошее время для восстановления.
14 января 2026 года – день шансов и честных выборов. Гороскоп на картах Таро показывает: для Овнов это возможность, которую стоит взять в руки, для Весов – важное решение, а для всех знаков – шанс двигаться дальше уверенно и без лишнего давления.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.