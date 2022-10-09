Кровавое полнолуние 9 октября 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

9 октября в 23:55 по Киеву наступит полнолуние в знаке Овна.
В октябрьского полнолуния много названий: кровавая Луна, Луна падающих листьев, Луна путешествий, Луна охотника.
Считается, что это самая яркая Луна за год дающая сильнейший свет. Именно в это время ночи очень темные и мы уже ярко чувствуем изменение энергии вокруг нас.
Учтите, что эта фаза луны хорошо подходит для проявлений людей в сфере любви. К примеру, стоит проявлять свою любовь и страсть людям. Именно в полнолуние можно произвести впечатление и поразить вторую половинку харизмой.
Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период полнолуния 9 октября 2022 года.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Жизнь в благодарности – лучшая почва для умиротворения.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Если действуешь внимательно – все, что ты делаешь становиться творчеством. Если внимательно творишь, то творение становится шедевром.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Нечего больше ждать. Просто живи. Уже можно. Вселенная плохой не посоветует.
РАК (22 июня-22 июля)
Понимание – это соблазн разума. Стремись к истине за ее пределами. Дэн направит.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Возможно – лучший способ общения – это молчание. Еще лучше – молчать вместе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Наблюдать за движением пара, течением воды, за ровным пламенем свечи, главное быть тихим внутри. А снаружи можно как угодно.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Прозрачная вода – ясность. Наполни суть ясностью – обретешь истину.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
То, на что обращаешь свое внимание, приобретает наибольшую глубину. Осторожно, чтобы не утонуть.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Лучший способ исправить ошибку – рассмеяться. А потом все-таки взять и поправить.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Позволь всему идти своим ходом. И сам следуй за этим. Самое время довериться потоку событий.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Мудрость уже и так есть в тебе, равно как и чай уже внутри семян. Не торопи плоды преждевременно.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Возрастай утонченность Воли. Превозноси звучание смыслов. Подумай, что говорит высказывание.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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