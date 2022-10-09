Кровавое полнолуние 9 октября 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

9 октября в 23:55 по Киеву наступит полнолуние в знаке Овна.

В октябрьского полнолуния много названий: кровавая Луна, Луна падающих листьев, Луна путешествий, Луна охотника.

Считается, что это самая яркая Луна за год дающая сильнейший свет. Именно в это время ночи очень темные и мы уже ярко чувствуем изменение энергии вокруг нас.

Учтите, что эта фаза луны хорошо подходит для проявлений людей в сфере любви. К примеру, стоит проявлять свою любовь и страсть людям. Именно в полнолуние можно произвести впечатление и поразить вторую половинку харизмой.

Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период полнолуния 9 октября 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Жизнь в благодарности – лучшая почва для умиротворения.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Если действуешь внимательно – все, что ты делаешь становиться творчеством. Если внимательно творишь, то творение становится шедевром.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Нечего больше ждать. Просто живи. Уже можно. Вселенная плохой не посоветует.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Понимание – это соблазн разума. Стремись к истине за ее пределами. Дэн направит.

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Возможно – лучший способ общения – это молчание. Еще лучше – молчать вместе.

Фото: ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Наблюдать за движением пара, течением воды, за ровным пламенем свечи, главное быть тихим внутри. А снаружи можно как угодно.

Фото: ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Прозрачная вода – ясность. Наполни суть ясностью – обретешь истину.

Фото: ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

То, на что обращаешь свое внимание, приобретает наибольшую глубину. Осторожно, чтобы не утонуть.

Фото: ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Лучший способ исправить ошибку – рассмеяться. А потом все-таки взять и поправить.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Позволь всему идти своим ходом. И сам следуй за этим. Самое время довериться потоку событий.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Мудрость уже и так есть в тебе, равно как и чай уже внутри семян. Не торопи плоды преждевременно.

Фото: ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Возрастай утонченность Воли. Превозноси звучание смыслов. Подумай, что говорит высказывание.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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