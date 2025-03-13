Кровавое полнолуние червя 14 марта 2025: что стоит сделать

Полнолуние 14 марта 2025 года приходится на знак Девы, усиливающей темы очищения, порядка, здоровья и осознанных решений.

Полнолуние 14 марта 2025 года называется Червяным, поскольку приходится на время, когда земля после зимы начинает оттаивать, появляются первые черви, символизирующие возрождение, плодородие и подготовку к новому циклу жизни.

Это полнолуние будет кровавым, то есть будет сопровождаться лунным затмением. В эзотерическом контексте затемнение усиливает энергетику луны, но может вносить хаос, эмоциональную нестабильность и резкие изменения в событиях. Это период внутреннего очищения, отказа от старого и принятия новых этапов в жизни.

Полнолуние состоится в знаке Девы, что подчеркивает порядок, анализ, очищение физического и духовного пространства.

Что следует сделать с эзотерической точки зрения

Избавиться от ненужных вещей, старых тянущих назад вещей.

Очистить дом с помощью ладана, полыни, сандала или соляного раствора.

Провести ритуал огня – написать на бумаге то, от чего хочется избавиться, и сжечь.

Написать письмо благодарности себе и тем, кто повлиял на вашу жизнь.

Визуализировать, как все отрицательные привязанности растворяются в свете полнолуния.

Медитировать.

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Делать ритуалы красоты, ванны с травами, массажи.

Проводить практики осознания своих страхов и их трансформации.

Визуализировать предстоящие события в положительном ключе.

Написать намерения для будущего, что следует впустить в жизнь после очищения.

Зарядить воду на лунном свете и использовать ее для омовения или питья.

Прочитать аффирмации на гармонизацию эмоционального состояния.

Чего следует избегать

Принятие важных решений в день затемнения, поскольку эмоции могут быть нестабильны.

Конфликтов, споров, разрывов отношений, потому что затемнение может сделать их необратимыми.

Физических и психологических перегрузок, поскольку энергетика затемнения отнимает силы.

Этот период способствует завершению старых циклов и подготовке к новому этапу. Важно использовать энергию сознательно, чтобы направить ее на гармонизацию жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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