Народные приметы, обряды и обычаи 20 августа

Затянулись дожди на много дней — не жди грибов.
20 августа церковь и верующие чествуют попразднство Преображения Господня, преподобномученика Дометия Персянина и двух учеников его, обретение мощей святого Митрофана, епископа Воронежского, преподобного Пимена Многоболезненного, Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Пимена, постника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского, в Ближних пещерах, мучеников Марина и Астерия, преподобного Ора, преподобномученицы Потамии, чудотворици.
20 августа: церковный праздник
Пимен Постник, игумен, преподобный — древнерусский православный святой, монах, подвизался в Дальних Феодосиевых пещерах Киево-Печерского монастыря где и почивают его мощи. Игумен Киево-Печерского монастыря.
20 августа: народные традиции
Ранее в этот день начиналась заготовка лекарственных трав. По поведению аистов гадали о будущей осени. Считалось, что в этот день еще можно собрать последний урожай малины. А хозяйки пекли малиновый пирог.
В этот день принято помогать больным, нуждающимся, бедным. Потому за доброту и щедрость Бог одарит хозяек здоровьем и благополучием.
20 августа: украинские народные приметы
- Затянулись дожди на много дней — не жди грибов.
- Где родились маслята, там у колыбели есть их дети.
- Где родился один масленок, там маслята ползут из пеленок.
- Если хочешь грибов насобирать, надо до восхода солнца вставать.
20 августа: что нельзя делать
- гулять на улице;
- быстро что-то решать;
- пугать аистов.
20 августа: что следует делать
- угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами;
- помогать вдовам и сиротам убрать хлеб;
- приносить в приюты подарки.
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