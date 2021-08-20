Народные приметы, обряды и обычаи 20 августа

Затянулись дожди на много дней — не жди грибов.

20 августа церковь и верующие чествуют попразднство Преображения Господня, преподобномученика Дометия Персянина и двух учеников его, обретение мощей святого Митрофана, епископа Воронежского, преподобного Пимена Многоболезненного, Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Пимена, постника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского, в Ближних пещерах, мучеников Марина и Астерия, преподобного Ора, преподобномученицы Потамии, чудотворици.

20 августа: церковный праздник

Пимен Постник, игумен, преподобный — древнерусский православный святой, монах, подвизался в Дальних Феодосиевых пещерах Киево-Печерского монастыря где и почивают его мощи. Игумен Киево-Печерского монастыря.

20 августа: народные традиции

Ранее в этот день начиналась заготовка лекарственных трав. По поведению аистов гадали о будущей осени. Считалось, что в этот день еще можно собрать последний урожай малины. А хозяйки пекли малиновый пирог.

В этот день принято помогать больным, нуждающимся, бедным. Потому за доброту и щедрость Бог одарит хозяек здоровьем и благополучием.

20 августа: украинские народные приметы

Затянулись дожди на много дней — не жди грибов.

Где родились маслята, там у колыбели есть их дети.

Где родился один масленок, там маслята ползут из пеленок.

Если хочешь грибов насобирать, надо до восхода солнца вставать.

20 августа: что нельзя делать

гулять на улице;

быстро что-то решать;

пугать аистов.

20 августа: что следует делать

угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами;

помогать вдовам и сиротам убрать хлеб;

приносить в приюты подарки.

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