Оленье полнолуние 3 июля 2023 года: три интересных эзотерических ритуала

Во время полнолуния можно выполнить определенные мистические ритуалы.
Учитывая особый характер Оленьего полнолуния 3 июля 2023 года, вот три эзотерических ритуала, которые можно выполнить:
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Ритуал подключения к лунной энергии:
- Найдите тихое место под открытым небом, где вы можете быть один на один с собой.
- Сядьте или станьте удобно, сосредоточьтесь на своем дыхании и успокойте разум.
- Визуализируйте, как ежемесячная энергия обращается к вам. Представьте, как ее лучи наполняют ваше тело и растворяют любое напряжение или отрицательность.
- Спросите месяц о любых советах, мудрости или интуитивных ответах, которые он может иметь для вас. Слушайте свою интуицию и воспринимайте любые возникающие ответы.
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Ритуал намерений и усиление желаний:
- Спишите свои намерения, мечты и желания на листе бумаги.
- Во время Оленьего полнолуния выйдите на улицу под открытое небо, держа свой список намерений.
- Прочтите свои намерения вслух, чувствуя, что они уже осуществляются. Почувствуйте силу своих слов и визуализируйте желаемые результаты.
- После того как прочли все свои намерения, положите список под лучи месяца и скажите: "Спасибо, что мои намерения осуществляются в соответствии с высшим порядком."
- Оставьте свой список под лунным светом в течение ночи, чтобы он продолжал отдавать ваши намерения Вселенной.
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Ритуал очищения и отпускания:
- Во время Оленьего полнолуния найдите место недалеко от воды, например, реки или озера.
- Сядьте у воды и закройте глаза, сосредоточившись на своем дыхании.
- Визуализируйте, как отрицательные эмоции, блоки или токсичность отпускают вас и превращаются в лунный свет.
- Откройте глаза и наблюдайте за лунным отражением в воде. Почувствуйте, как лунная энергия очищает вас и воду, вынося всю отрицательность.
- Поклонитесь луне и воде, выражая свою благодарность за их помощь в процессе очищения и отпуска.
Эти ритуалы созданы для усиления вашей связи с месячной энергией и поддержания вашего личного развития. Всегда слушайте свою интуицию и доверяйте своим внутренним потребностям при выполнении любых ритуалов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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