Оленье полнолуние 3 июля 2023 года: три интересных эзотерических ритуала

Во время полнолуния можно выполнить определенные мистические ритуалы.

Учитывая особый характер Оленьего полнолуния 3 июля 2023 года, вот три эзотерических ритуала, которые можно выполнить:

Ритуал подключения к лунной энергии: Найдите тихое место под открытым небом, где вы можете быть один на один с собой.

Сядьте или станьте удобно, сосредоточьтесь на своем дыхании и успокойте разум.

Визуализируйте, как ежемесячная энергия обращается к вам. Представьте, как ее лучи наполняют ваше тело и растворяют любое напряжение или отрицательность.

Спросите месяц о любых советах, мудрости или интуитивных ответах, которые он может иметь для вас. Слушайте свою интуицию и воспринимайте любые возникающие ответы. Ритуал намерений и усиление желаний: Спишите свои намерения, мечты и желания на листе бумаги.

Во время Оленьего полнолуния выйдите на улицу под открытое небо, держа свой список намерений.

Прочтите свои намерения вслух, чувствуя, что они уже осуществляются. Почувствуйте силу своих слов и визуализируйте желаемые результаты.

Также читайте Оленье полнолуние 3 июля 2023 года: что следует сделать и какие действия — под запретом

После того как прочли все свои намерения, положите список под лучи месяца и скажите: "Спасибо, что мои намерения осуществляются в соответствии с высшим порядком."

Оставьте свой список под лунным светом в течение ночи, чтобы он продолжал отдавать ваши намерения Вселенной. Ритуал очищения и отпускания: Во время Оленьего полнолуния найдите место недалеко от воды, например, реки или озера.

Сядьте у воды и закройте глаза, сосредоточившись на своем дыхании.

Визуализируйте, как отрицательные эмоции, блоки или токсичность отпускают вас и превращаются в лунный свет.

Откройте глаза и наблюдайте за лунным отражением в воде. Почувствуйте, как лунная энергия очищает вас и воду, вынося всю отрицательность.

Поклонитесь луне и воде, выражая свою благодарность за их помощь в процессе очищения и отпуска.

Эти ритуалы созданы для усиления вашей связи с месячной энергией и поддержания вашего личного развития. Всегда слушайте свою интуицию и доверяйте своим внутренним потребностям при выполнении любых ритуалов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Личный новый год: астрологический прогноз для Владимира Зеленского