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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на август 2025 для всех знаков зодиака: что карты нам предвещают

Август 2025 по картам Оракула Ленорман обещает важные изменения, новые возможности и эмоциональное обновление для каждого знака зодиака.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это колода из 36 символических карт, каждая из которых открывает скрытые тенденции и энергии периода. В августе 2025 года карты указывают на момент перехода: для кого-то он станет новым стартом, для других – временем освобождения от старого и закрепления достижений.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Месячный прогноз для всех знаков зодиака

Овен "Корабль"

Август открывает вам новые горизонты. Это может быть переезд, путешествие или изменение направления деятельности. Главное – не бояться отпустить привычное.

Телец "Якорь"

Месяц стабильности и уверенности Вы закрепите важные результаты, заключите долгосрочные сделки или наладите фундамент в отношениях.

Близнецы "Ключ"

Август дает ответы. Вы найдете решение сложных задач и получите доступ к новым возможностям.

Рак "Букет"

Время приятных сюрпризов и подарков судьбы. В личной жизни – гармония, в работе – признание.

Лев "Солнце"

Месяц успеха, лидерства и личной силы. Ваши усилия принесут максимальный результат, а инициативы обретут поддержку.

Дева "Аист"

Время обновления и трансформации. Возможны изменения в быту, работе или в окружении. Вы входите в новую фазу.

Весы "Лилии"

Луна внутреннего покоя и мудрых решений. Хорошее время для налаживания гармонии в отношениях и восстановления эмоционального ресурса.

Скорпион "Коса"

Август потребует решительных шагов. Вы отрубите лишнее и очистите пространство от сдерживающего.

Стрелец "Перекресток"

Перед вами несколько вариантов развития событий. Месяц выбора, определяющий направление следующих месяцев.

Козерог "Медведь"

Сила, влияние и стабильность. Вы получите поддержку авторитетного лица или найдете новые источники ресурсов.

Водолей "Сад"

Социальная активность, публичные выступления и знакомства принесут новые возможности.

Рыбы "Сердце"

Луна любви, гармонии и эмоционального тепла. Возможно укрепление отношений или новый романтический этап.

Август 2025 станет периодом движения, решительных выборов и внутреннего роста. У кого-то произойдет прорыв, другие получат стабильность и покой. Это время, когда важно соединить действие и мудрость, открытость и решительность.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.

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