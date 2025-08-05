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- Астрология
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Оракул Ленорман на август 2025 для всех знаков зодиака: что карты нам предвещают
Август 2025 по картам Оракула Ленорман обещает важные изменения, новые возможности и эмоциональное обновление для каждого знака зодиака.
Оракул Ленорман — это колода из 36 символических карт, каждая из которых открывает скрытые тенденции и энергии периода. В августе 2025 года карты указывают на момент перехода: для кого-то он станет новым стартом, для других – временем освобождения от старого и закрепления достижений.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Месячный прогноз для всех знаков зодиака
Овен — "Корабль"
Август открывает вам новые горизонты. Это может быть переезд, путешествие или изменение направления деятельности. Главное – не бояться отпустить привычное.
Телец — "Якорь"
Месяц стабильности и уверенности Вы закрепите важные результаты, заключите долгосрочные сделки или наладите фундамент в отношениях.
Близнецы — "Ключ"
Август дает ответы. Вы найдете решение сложных задач и получите доступ к новым возможностям.
Рак — "Букет"
Время приятных сюрпризов и подарков судьбы. В личной жизни – гармония, в работе – признание.
Лев — "Солнце"
Месяц успеха, лидерства и личной силы. Ваши усилия принесут максимальный результат, а инициативы обретут поддержку.
Дева — "Аист"
Время обновления и трансформации. Возможны изменения в быту, работе или в окружении. Вы входите в новую фазу.
Весы — "Лилии"
Луна внутреннего покоя и мудрых решений. Хорошее время для налаживания гармонии в отношениях и восстановления эмоционального ресурса.
Скорпион — "Коса"
Август потребует решительных шагов. Вы отрубите лишнее и очистите пространство от сдерживающего.
Стрелец — "Перекресток"
Перед вами несколько вариантов развития событий. Месяц выбора, определяющий направление следующих месяцев.
Козерог — "Медведь"
Сила, влияние и стабильность. Вы получите поддержку авторитетного лица или найдете новые источники ресурсов.
Водолей — "Сад"
Социальная активность, публичные выступления и знакомства принесут новые возможности.
Рыбы — "Сердце"
Луна любви, гармонии и эмоционального тепла. Возможно укрепление отношений или новый романтический этап.
Август 2025 станет периодом движения, решительных выборов и внутреннего роста. У кого-то произойдет прорыв, другие получат стабильность и покой. Это время, когда важно соединить действие и мудрость, открытость и решительность.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.