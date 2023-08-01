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Полнолуние 1 августа 2023 года: интересные приметы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Полнолуние 1 августа 2023 года: интересные приметы

Есть разные приметы о полнолунии / Фото: Associated Press

Народы и разные культуры связывали полнолуние с разнообразными приметами и предрассудками.

1 августа над Украиной взошло полнолуние.

Вот некоторая информация о приметах, связанных с полной луной:

  1. Рост растений: Верится, что во время полнолуния растения растут лучше, поэтому посадку и посадку растений проводят в это время.

  2. Эмоциональная сфера: Полнолуние может влиять на наши эмоции и настроение, а некоторые люди отмечают увеличение нервного напряжения и эмоциональной нестабильности.

  3. Сон: Существует мнение, что во время полнолуния люди могут испытывать проблемы со сном, такие как бессонница.

  4. Водная и природная активность: Некоторые приметы связывают полнолуние с высоким уровнем прилива и восходящими силами природы.

  5. Убеждение о духах: В некоторых культурах полнолуние связывают с возросшим риском встречи с духами или другими сверхъестественными существами.

Следует помнить, что приметы являются лишь традициями и верованиями, и нет научных доказательств их эффективности или точности. Рекомендуем подходить к ним с дозой скептицизма и не принимать их как объективные факты.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
785
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