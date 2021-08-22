Полнолуние лосося 22 августа: что стоит сделать и чего следует избегать

Людей издавна привлекала Луна.
Последняя полнолуние лета 2021 наступит 22 августа в 15:03 по киевскому времени. Это будет полнолуние в астрологическом знаке Водолея.
Эзотерик Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила советы как пережить этот период, что нужно сделать, а чего — лучше избегать.
Людей издавна привлекал Луна — это неизвестно светило. Поэтому часть своих календарей они основывали именно на движении Луны и природных циклах. Эта полнота называется полнолунием ежевики, полнолунием осетра, лососевой полный, зерна и тому подобное.
Откуда происходят такие интересные названия? Расскажем обо всем. Понятно, что ежевикой и ячменем — просто, ведь она созревает именно в этот период. Август повсеместно является временем начала сбора урожая севернее экватора, и поэтому полнолуние в этом месяце знаменует это. Также некоторые люди также называют это полнолунием осетровых рыб, потому что они символизируют мудрость мифах.
Основная тема этой полные — сбор урожая — не только материального, но и духовного. Запомните этот период, ведь впереди — осеннее равноденствие, еще одна важная точка на календаре года. Зима близко, поэтому не забывайте о родных и друзей. Найдите внутренний баланс между надеждой и страхом. Важными будут темы здоровья и счастья. Храните то, что имеете сейчас.
Полнолуние 22 августа: что стоит сделать
- загадывать желание;
- обещать небесам больше работать над собой;
- попрощаться с летом;
- анализировать свой опыт;
- наслаждаться моментом;
- украсить дом розмарином и рутой, лавром и цветами ромашки;
- положить на рабочий стол и перебирайте в руках кристаллы тигрового глаза, корнеола и красного агата;
- зажигать свечи, помня о пожарной безопасности;
- думать о потенциале, целостность, баланс и балласт в вашей жизни;
- собирать целебные травы — мяту, мелиссу и тому подобное;
- плести веники для бани из березы, дуба, эвкалипта и полыни;
- есть лосося или осетра с орешками орешника;
- устроить пикник с угощением, и пусть каждый принесет какую-то свою закуску;
- сделать венки из сушеных растений и цветов, перевязывайте их лентами.
Полнолуние 22 августа: что категорически запрещено
- жалеть себя и окружения;
- спешить;
- спать под прямыми месячными лучами;
- консервировать заготовления на зиму;
- стричь волосы и ногти;
- выполнять хирургические операции.
Полнолуние: 22 августа: лунный ритуал
Для единичного денежного успеха можно сделать "денежный душ". Для этого по дому собираются все монетки и после принятия ванны следует представить как вас «выливается» поток монеток.
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