Полнолуние лосося 22 августа: что стоит сделать и чего следует избегать

Людей издавна привлекала Луна.

Последняя полнолуние лета 2021 наступит 22 августа в 15:03 по киевскому времени. Это будет полнолуние в астрологическом знаке Водолея.

Эзотерик Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила советы как пережить этот период, что нужно сделать, а чего — лучше избегать.

Людей издавна привлекал Луна — это неизвестно светило. Поэтому часть своих календарей они основывали именно на движении Луны и природных циклах. Эта полнота называется полнолунием ежевики, полнолунием осетра, лососевой полный, зерна и тому подобное.

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Откуда происходят такие интересные названия? Расскажем обо всем. Понятно, что ежевикой и ячменем — просто, ведь она созревает именно в этот период. Август повсеместно является временем начала сбора урожая севернее экватора, и поэтому полнолуние в этом месяце знаменует это. Также некоторые люди также называют это полнолунием осетровых рыб, потому что они символизируют мудрость мифах.

Основная тема этой полные — сбор урожая — не только материального, но и духовного. Запомните этот период, ведь впереди — осеннее равноденствие, еще одна важная точка на календаре года. Зима близко, поэтому не забывайте о родных и друзей. Найдите внутренний баланс между надеждой и страхом. Важными будут темы здоровья и счастья. Храните то, что имеете сейчас.

Полнолуние 22 августа: что стоит сделать

загадывать желание;

обещать небесам больше работать над собой;

попрощаться с летом;

анализировать свой опыт;

наслаждаться моментом;

украсить дом розмарином и рутой, лавром и цветами ромашки;

положить на рабочий стол и перебирайте в руках кристаллы тигрового глаза, корнеола и красного агата;

зажигать свечи, помня о пожарной безопасности;

думать о потенциале, целостность, баланс и балласт в вашей жизни;

собирать целебные травы — мяту, мелиссу и тому подобное;

плести веники для бани из березы, дуба, эвкалипта и полыни;

есть лосося или осетра с орешками орешника;

устроить пикник с угощением, и пусть каждый принесет какую-то свою закуску;

сделать венки из сушеных растений и цветов, перевязывайте их лентами.

Полнолуние 22 августа: что категорически запрещено

жалеть себя и окружения;

спешить;

спать под прямыми месячными лучами;

консервировать заготовления на зиму;

стричь волосы и ногти;

выполнять хирургические операции.

Полнолуние: 22 августа: лунный ритуал

Для единичного денежного успеха можно сделать "денежный душ". Для этого по дому собираются все монетки и после принятия ванны следует представить как вас «выливается» поток монеток.

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