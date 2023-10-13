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Пятница, 13-го 2023 года: три сильных эзотерических ритуала

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Пятница, 13-го 2023 года: три сильных эзотерических ритуала

Что можно сделать в пятницу, 13-го 2023 года: / Фото: ТСН.ua

Пятница 13 не всегда связана с негативными ассоциациями.

В эзотерических практиках пятница 13 может рассматриваться как время для различных ритуалов и практик, направленных на приведение удачи, защиты и улучшения жизни. Вот несколько сильных эзотерических ритуалов, связанных с пятницей 13-го.

  1. Ритуал назначения цели :

    • Луна должна быть в стадии роста.
    • Посетите тихое место в природе или создайте спокойную атмосферу дома.
    • Зажги свечу, символизируя свет вашей души и надежду.
    • Сосредоточьтесь на своих целях, желаниях и стремлениях.
    • Запишите свои цели на бумаге и посвятите их с помощью зажженной свечи.
    • Думайте положительно и верьте в свою способность достичь своих целей.

  2. Ритуал очищения и ощущения защищенности :

    • Используйте эфирные масла (лаванда, розмарин) для очищения энергичного поля.
    • Закройте глаза и представьте, как ваше тело окружается световым щитом, отталкивающим отрицательную энергию и обеспечивающим вас защищенными.
    • Прочтите афирмации или молитвы, которые вас обнадеживают и предоставляют вам защиту.

  3. Ритуал привлечения нрава и процветания :

    • Зажгли свечу зеленого или золотого цвета, символизирующих характер и процветание.
    • Разместите банкноты или монеты возле свечи.
    • Определите свои финансовые или личные цели и рассуждайте о том, как они реализуются.
    • Поблагодарите все блага, которыми вы уже пользуетесь, и выразите свои намерения для будущего.

Помните, что эти ритуалы базируются на эзотерических верованиях и не имеют научной основы. Они могут быть полезны для повышения психологического комфорта и восприятия мира, но не гарантируют никаких конкретных результатов. Каждый человек имеет собственную индивидуальную спираль убеждений, и важно относиться к таким ритуалам с пониманием и открытостью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
78
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