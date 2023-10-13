Пятница, 13-го 2023 года: три сильных эзотерических ритуала

В эзотерических практиках пятница 13 может рассматриваться как время для различных ритуалов и практик, направленных на приведение удачи, защиты и улучшения жизни. Вот несколько сильных эзотерических ритуалов, связанных с пятницей 13-го.

Ритуал назначения цели : Луна должна быть в стадии роста.

Посетите тихое место в природе или создайте спокойную атмосферу дома.

Зажги свечу, символизируя свет вашей души и надежду.

Сосредоточьтесь на своих целях, желаниях и стремлениях.

Запишите свои цели на бумаге и посвятите их с помощью зажженной свечи.

Думайте положительно и верьте в свою способность достичь своих целей. Ритуал очищения и ощущения защищенности : Используйте эфирные масла (лаванда, розмарин) для очищения энергичного поля.

Закройте глаза и представьте, как ваше тело окружается световым щитом, отталкивающим отрицательную энергию и обеспечивающим вас защищенными.

Прочтите афирмации или молитвы, которые вас обнадеживают и предоставляют вам защиту. Ритуал привлечения нрава и процветания : Зажгли свечу зеленого или золотого цвета, символизирующих характер и процветание.

Разместите банкноты или монеты возле свечи.

Определите свои финансовые или личные цели и рассуждайте о том, как они реализуются.

Поблагодарите все блага, которыми вы уже пользуетесь, и выразите свои намерения для будущего.

Помните, что эти ритуалы базируются на эзотерических верованиях и не имеют научной основы. Они могут быть полезны для повышения психологического комфорта и восприятия мира, но не гарантируют никаких конкретных результатов. Каждый человек имеет собственную индивидуальную спираль убеждений, и важно относиться к таким ритуалам с пониманием и открытостью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.