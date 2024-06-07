Растущая Луна 7-21 июня 2024 года: что стоит сделать

Растущая Луна (также известная как "Луна, которая растет") — это фаза Луны, которая наступает после новолуния и длится до полнолуния. Во время растущей Луны освещенная часть Луны, видимая с Земли, постепенно увеличивается. Этот период длится около двух недель.

Растущая Луна считается благоприятным периодом для многих начинаний и действий. Вот несколько вещей, которые следует сделать в это время:

Планирование и начало новых проектов : это хорошее время для создания новых проектов как в профессиональной, так и в личной сфере.

: это хорошее время для создания новых проектов как в профессиональной, так и в личной сфере. Работа над личными целями : растущая Луна поддерживает развитие и рост, поэтому следует сосредоточиться на достижении своих целей, установленных в начале лунного цикла.

: растущая Луна поддерживает развитие и рост, поэтому следует сосредоточиться на достижении своих целей, установленных в начале лунного цикла. Финансовые инвестиции : если планируете инвестировать деньги, растущая Луна может быть благоприятным периодом для этого.

: если планируете инвестировать деньги, растущая Луна может быть благоприятным периодом для этого. Здоровье и фитнес : начало новой диеты, фитнес-программы или любых других мер, направленных на улучшение здоровья, также будет успешным.

: начало новой диеты, фитнес-программы или любых других мер, направленных на улучшение здоровья, также будет успешным. Социальная активность : это время для установления новых знакомств, встреч и развития отношений.

: это время для установления новых знакомств, встреч и развития отношений. Изучение нового : начало новых курсов, обучение или получение новых навыков будет благоприятным в этот период.

: начало новых курсов, обучение или получение новых навыков будет благоприятным в этот период. Творчество : растущая Луна способствует творческим начинаниям, поэтому это удачное время для художников, писателей и других творческих людей.

: растущая Луна способствует творческим начинаниям, поэтому это удачное время для художников, писателей и других творческих людей. Садоводство и земледелие : если занимаетесь садоводством, это хорошее время для посадки растений, дающих плоды над землей.

: если занимаетесь садоводством, это хорошее время для посадки растений, дающих плоды над землей. Очищение и уборка: начало процесса очищения жилья или рабочего места от лишних вещей и отрицательной энергии также будет полезным.

Этот период является благоприятным для любых действий, имеющих целью рост, развитие и начало новых этапов в жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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