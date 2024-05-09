Растущая Луна 9-22 мая 2024 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Растущая Луна знаменует начало нового периода.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на растущую Луну 9-22 мая 2024 года рассказывает, что Козерогам не стоит загонять себя в проблемы, а Весы ожидают искушения.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на растущую Луну 9-22 мая 2024 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Учитесь и получите результат. В отношениях стоит учиться чему-то новому, а на работе нужно овладеть какой-то новой сноровкой.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дурак"
Иногда страшно шагнуть в пропасть, но нужно сделать первый шаг. В любви отважитесь сделать что-нибудь. В рабочих вопросах не бойтесь бросать вызовы.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева жезлов"
Проявите жесткость характера. В отношениях добавьте страсти, а на работе – энергичности.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Тройка жезлов"
Вам хватит сил для новых свершений. В любви попробуйте заглянуть на время в будущее. А в движении по карьерной лестнице все утрясется.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка кубков"
Время разочарований. Любовь осталась достаточно мало. А на работе найдите то, что вас будет вдохновлять.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет тяжело. В отношениях возможны раны от эмоций. На работе некоторые дела могут завершиться провалом.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Дьявол"
Ожидайте соблазнов. В любви отдайтесь вашим греховным желаниям, а на работе лучше не показывать своей страсти и страсти.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет очевидным. В отношениях на поверхность возникнут страхи и комплексы. А на работе остерегайтесь подлых людей.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Звезда"
Вам помогут небеса. В отношениях ваша любовь очень защищена небесами. На работе вы реализуете удачный проект.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не стоит загонять себя в проблемы. В отношениях не исключены помехи. А на работе следует действовать более активно, чтобы избежать кризисных ситуаций.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Король кубков"
Откройте эмоции. В отношениях будьте искренними, а на работе можно немного проявить эмоции.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка мечей"
Вашему сердцу может быть больно. В любви найдите третью. А на работе не стоит ссориться с коллегами.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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