Растущая Луна 9-22 мая 2024 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на растущую Луну 9-22 мая 2024 года рассказывает, что Козерогам не стоит загонять себя в проблемы, а Весы ожидают искушения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на растущую Луну 9-22 мая 2024 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Учитесь и получите результат. В отношениях стоит учиться чему-то новому, а на работе нужно овладеть какой-то новой сноровкой.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дурак"

Иногда страшно шагнуть в пропасть, но нужно сделать первый шаг. В любви отважитесь сделать что-нибудь. В рабочих вопросах не бойтесь бросать вызовы.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева жезлов"

Проявите жесткость характера. В отношениях добавьте страсти, а на работе – энергичности.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Вам хватит сил для новых свершений. В любви попробуйте заглянуть на время в будущее. А в движении по карьерной лестнице все утрясется.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка кубков"

Время разочарований. Любовь осталась достаточно мало. А на работе найдите то, что вас будет вдохновлять.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело. В отношениях возможны раны от эмоций. На работе некоторые дела могут завершиться провалом.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Дьявол"

Ожидайте соблазнов. В любви отдайтесь вашим греховным желаниям, а на работе лучше не показывать своей страсти и страсти.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет очевидным. В отношениях на поверхность возникнут страхи и комплексы. А на работе остерегайтесь подлых людей.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Звезда"

Вам помогут небеса. В отношениях ваша любовь очень защищена небесами. На работе вы реализуете удачный проект.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не стоит загонять себя в проблемы. В отношениях не исключены помехи. А на работе следует действовать более активно, чтобы избежать кризисных ситуаций.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король кубков"

Откройте эмоции. В отношениях будьте искренними, а на работе можно немного проявить эмоции.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка мечей"

Вашему сердцу может быть больно. В любви найдите третью. А на работе не стоит ссориться с коллегами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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