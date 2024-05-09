Зростальний Місяць 9-22 травня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на Зростальний Місяць 9-22 травня 2024 року розповідає, що Козорогам не варто заганяти себе у проблеми, а на Терези очікують спокуси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на Зростальний Місяць 9-22 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Навчайтеся й отримаєте результат. У стосунках варто вчитися чогось нового, а на роботі потрібно опанувати якусь нову вправність.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дурень"

Іноді страшно ступити у прірву, але потрібно зробити перший крок. У коханні наважтеся зробити щось. У робочих питаннях не бійтеся кидати виклики.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева жезлів"

Проявіть твердість характеру. У стосунках додайте пристрасті, а на роботі — енергійності.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Вам вистачить сил для нових звершень. У коханні спробуйте зазирнути на деякий час у майбутнє. А в русі кар'єрними сходами все владнається.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Час розчарувань. Кохання залишилося досить мало. А на роботі знайдіть те, що вас буде надихати.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важко. У стосунках можливі рани від емоцій. На роботі певні справи можуть завершитися провалом.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Диявол"

Очікуйте спокус. У коханні віддайтеся вашим гріховним бажанням, а на роботі краще не показувати своєї пристрасті та жаги.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане очевидним. У стосунках на поверхню виринуть страхи та комплекси. А на роботі остерігайтеся підлих людей.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Зірка"

Вам допомагатимуть небеса. У стосунках ваше кохання дуже захищена небесами. На роботі ви реалізуєте вдалий проєкт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не варто заганяти себе у проблеми. У стосунках не виключені перешкоди. А на роботі варто діяти активніше, щоб уникнути кризових ситуацій.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король кубків"

Відкрийте свої емоції. У стосунках будьте щирими, а на роботі можна трішки проявити емоції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вашому серцю може бути боляче. У коханні знайдіть третього. А на роботі не варто сваритися з колегами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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