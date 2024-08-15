Растущая Луна от 5 до 18 августа 2024 года: что стоит сделать

Растущая Луна символизирует энергию роста, возрождения и накопления сил, поэтому этот период идеален для начала новых проектов и реализации идей.
Растущая Луна, которая длится с 5 по 18 августа 2024 года, является благоприятным периодом для различных активностей, особенно тех, которые связаны с развитием, ростом и новыми начинаниями.
Вот несколько рекомендаций на этот период:
Что можно делать:
-
Начало новых проектов: это идеальное время для запуска новых идей, проектов или начала любых важных дел. Энергия Луны поддерживает рост и прогресс.
-
Финансовые вопросы: хорошее время для инвестиций, финансового планирования или покупки больших вещей.
-
Работа над собой: занимайтесь самообразованием, тренировками, новыми навыками, духовными практиками или медитацией.
-
Укрепление здоровья: полезно начать новый курс лечения, диеты или физических упражнений.
-
Общение: хороший период для социальных встреч, общения и налаживания контактов.
-
Стрижка: во время роста Луны рекомендуется стричь волосы, особенно если вы хотите, чтобы они росли быстрее и были более густыми. Стрижка в это время способствует укреплению волос и их здоровому росту.
Таким образом, растущая Луна с 5 по 18 августа 2024 года — это благоприятное время для многих дел, требующих роста и развития.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также: