Растущая Луна от 5 до 18 августа 2024 года: что стоит сделать

Растущая Луна символизирует энергию роста, возрождения и накопления сил, поэтому этот период идеален для начала новых проектов и реализации идей.

Растущая Луна, которая длится с 5 по 18 августа 2024 года, является благоприятным периодом для различных активностей, особенно тех, которые связаны с развитием, ростом и новыми начинаниями.

Вот несколько рекомендаций на этот период:

Что можно делать:

Начало новых проектов: это идеальное время для запуска новых идей, проектов или начала любых важных дел. Энергия Луны поддерживает рост и прогресс. Финансовые вопросы: хорошее время для инвестиций, финансового планирования или покупки больших вещей. Работа над собой: занимайтесь самообразованием, тренировками, новыми навыками, духовными практиками или медитацией. Укрепление здоровья: полезно начать новый курс лечения, диеты или физических упражнений. Общение: хороший период для социальных встреч, общения и налаживания контактов. Стрижка: во время роста Луны рекомендуется стричь волосы, особенно если вы хотите, чтобы они росли быстрее и были более густыми. Стрижка в это время способствует укреплению волос и их здоровому росту.

Таким образом, растущая Луна с 5 по 18 августа 2024 года — это благоприятное время для многих дел, требующих роста и развития.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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