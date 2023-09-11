Таропрогноз на 11-17 сентября 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро пришли к современному человечеству из глубины веков, но до сих пор остаются важным эзотерическим и психологическим артефактом, поэтому воспользуйтесь их мудростью, чтобы достичь лучшего саморазвития. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с тарологическим прогнозом на предстоящую неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 11-17 сентября 2023 года "Император"

Эта карта свидетельствует о власти, авторитете, лидерстве и силе разума. Не исключено, что на этой неделе на вас будет влиять родительская фигура. Возможно, вам следует внимательнее присмотреться к отношениям ваших родителей, а возможно проработать комплексы и страхи, связанные с отцовством, чтобы двигаться дальше.

Сейчас вы можете быть немного глухим к чужим чувствам. Вас может увлечь самообман и догматизм. Потому хаос вокруг вас следует гармонизировать. Контролируйте ситуацию в отношениях, а не пускайте ее на самотек. Стремитесь к стабильности и безопасности.

Но в то же время не стоит становиться слишком упрямым, ведь вы хотите, чтобы все было согласно вашим правилам. Помните о том, что благодаря решительности вы сможете достичь целей.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 11-17 сентября 2023 года "Пятерка пентаклей"

А вот ситуацию в сфере карьеры и работы иллюстрирует карта "Пятерка пентаклей". У Таро нет положительных или отрицательных карт. Каждая из них показывает свет и тьму. Однако, говоря о пятерке пентаклей, то есть монет или дисков, можно заметить, что она, все же негативная, потому что предвещает финансовые безвременья. Она говорит, что вы ступили на непрочную почву. Будьте осторожны и принимайте даже мелочи, которые посылает судьба.

Не ждите отличного мгновенного решения, осторожно идите сквозь кризис. Возможно, вы найдете кого-нибудь, кто пройдет этот кризис вместе с вами. У каждого человека есть время для дворцов и время для хижины. Сейчас вы оказались в такой хижине. Поэтому сами решите, какой минимум вам сейчас необходим. Помните о своих потребностях, шаг за шагом преодолевайте трудности.

Помните о том, что кризис – это продуктивное состояние, нужно лишь убрать привкус катастрофы. Однако не стоит иметь слишком много надежд и надежд. Возможно, все же в чем-то вам придется себя ограничивать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 11-17 сентября 2023 года "Королева кубков"

Вы сейчас как полноводная река. Для того чтобы достичь новых достижений в сфере финансов, для начала гармонируйте ваши чувства. Освойте себя — станьте мудрыми и сильными. Если вы сами не способны справиться с лавиной ваших ощущений, чтобы двигать дальше, то найдите кого-нибудь, кто поможет вам это сделать. Он или она должны помочь вам осознать себя, чтобы направить их во благо, в том числе – для получения финансового ресурса.

Скоро вы сможете освободиться от всех оскорблений и злости и таки сможете двигаться дальше. Учитесь развивать терпимость к другим людям и у вас все удастся.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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