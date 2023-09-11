Таропрогноз на 11-17 вересня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро прийшли до сучасного людства з глибини віків, але й досі залишаються важливим езотеричним та психологічним артефактом, тому скористайтеся їхньою мудрістю, щоб досягнути кращого саморозвитку. Тому пропонуємо вам ознайомитися з тарологічним прогнозом на прийдешній тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 11-17 вересня 2023 року "Імператор"

Ця карта свідчить про владу, авторитет, лідерство та силу розуму. Не виключено, що протягом цього тижня на вас впливатиме батьківська фігура. Можливо, вам слід уважніше придивитися до стосунків ваших батьків, а, можливо, пропрацювати комплекси та страхи, які пов'язані з батьківством, щоб рухатися далі.

Зараз ви можете бути трішки глухим до чужих почуттів. Вас може захопити самообман та догматизм. Тому хаос довкола вас слід гармонізувати. Контролюйте ситуацію у стосунках, а не пускайте її на самоплив. Прагніть до стабільності та безпеки.

Але водночас не варто ставати занадто впертим, адже ви хочете, щоб усе було згідно з вашими правилами. Пам'ятайте про те, що завдяки рішучості ви зможете досягнути цілей.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 11-17 вересня 2023 року "П'ятірка пентаклів"

А ось ситуацію у сфері кар’єри та роботи ілюструє карта "П’ятірка пентаклів". У Таро немає позитивних чи негативних карт. Кожна з них показує світло і темряву. Проте, говорячи про п’ятірку пентаклів, тобто, монет або дисків, можна зауважити, що вона, все ж таки негативна, бо віщує фінансові лихоліття. Вона каже, що ви ступили на неміцний ґрунт. Будьте обережними та приймайте навіть дрібниці, які посилає доля.

Не чекайте чудового миттєвого рішення, обережно йдіть крізь кризу. Можливо, ви знайдете когось, хто пройде цю кризу разом із вами. У кожної людини є час для палаців і час для хижі. Зараз ви опинилися у такій хижі. Тому самі вирішіть, який мінімум вам нині необхідний. Пам’ятайте про свої потреби, крок за кроком долайте труднощі.

Пам’ятайте про те, що криза — це продуктивний стан, потрібно лише прибрати присмак катастрофи. Проте не варто мати занадто багато надій і сподівань. Можливо, все ж у чомусь, вам доведеться себе обмежувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 11-17 вересня 2023 року "Королева кубків"

Ви зараз, мов повноводна річка. Для того, щоб досягнути нових здобутків у сфері фінансів, для початку гармоніюйте ваші почуття. Опануйте себе — станьте мудрими та сильними. Якщо ви самі не здатні впоратися з лавиною ваших відчуттів, щоб рухати далі, то знайдіть когось, хто допоможе вам це зробити. Він чи вона мають допомогти вам усвідомити себе, щоб направити їх на благо, в тому числі — для отримання фінансового ресурсу.

Скоро ви зможете звільнитися від всіх образ і злості та таки зможете рухатися далі. Вчіться розвивати у собі терпимість до інших людей і у вас все вдасться.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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