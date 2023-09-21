Таропрогноз на 18-24 сентября 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро давно привлекают людей своими тайнами и подсказками о будущем. Также они позволяют понять, что вы хотите на самом деле, куда двигаться дальше, какие шаги сделать дальше.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка пентаклов"

Эта карта свидетельствует о хорошей жизни, согласии, безопасности, традиционных ценностях. Она рассказывает о жизни по правилам, желании постоянства и стабильности, счастливом семейном союзе, материальной безопасности, желании богатства, расцвете личности, успехе во всем. Но, конечно, помните, что без ваших усилий мечты реальностью не станут.

Все слова, которые ассоциируются с этой картой, описывают наши сокровенные желания. Если в расписании появилась эта карта, то впереди период успеха и процветания. Также вы с готовностью придерживаетесь правил, чтобы добиться своего традиционными методами.

Однако в то же время не нужно попадать в кулич традиций. На самом деле вы очень уязвимы и не любите перемен, поэтому вещи из традиционного общества дают ощущение стабильности. Постоянное только одно – изменения в нашей жизни.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Мир"

Эта карта сообщает о завершенности, удовлетворении, свободе, освобождении от страхов. Она свидетельствует о награде за тяжелый труд, счастливое завершение хода событий, внутреннее спокойствие, которое будет защитой от жизненных вызовов, начало нового дела, которое принесет плоды в будущем.

Эта карта – очень положительная. Она говорит, что пора осознавать себя, свои возможности и полностью брать ответственность за свою жизнь. Сейчас вы пришли к согласию с собой и окружением и получили представление о своих внутренних ценностях. Сейчас у вас есть шанс получить хорошую работу. Какую бы цену ни пришлось заплатить, вы знаете, что следует двигаться к своей цели, не оглядываясь на другие возможности.

Вы должны задать себе следующие вопросы: "На что вы действительно способны?", "Кто вы есть?", "Что нужно сделать, чтобы пробудить свой потенциал?" и двигаться дальше.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Туз мечей"

Правда, объективность, честность и справедливость помогут вам двигаться в сфере финансов. Также нужно избавиться от иллюзий, понимать свой дальнейший путь, логически объяснять свои поступки, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Но это все может не обезопасить вас от встречи с реальностью. Поэтому тщательно анализируйте свои мотивации и будьте креативны.

Сейчас вам нужно выделиться из толпы и большая потребность в справедливости. Однако одновременно это невозможно.

Верьте себе, не сомневайтесь в себе, будьте готовы к действиям и оценивайте свои возможности. Пора посмотреть правде в глаза, откажитесь от горечи разочарований в прошлом, иначе вы не сможете двигаться дальше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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