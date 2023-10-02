Таропрогноз на 2-8 октября 2023: что карты нам предвещают

На протяжении веков церковь боролась с картами Таро, считая их дьявольским искусством. Позже их связывали с темными сторонами оккультизма. Однако за 30 лет именно чтение Таро стало доступным, точным и интересным способом узнать вероятное будущее и познать самого себя.

Почему так произошло? Ибо символы и архетипы, зашифрованные в картах Таро еще в эпохи Средневековья и Возрождения, поняли людям всех рас и народов на уровне подсознания. Поэтому воспользуйтесь шансом узнать, что предвещают карты Таро на будущую неделю.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Туз жезлов"

Эта карта свидетельствует о начале чего-то нового, оригинальности, творческом подходе, оригинальности, авантюре. Она подсказывает, что следует верить в свои силы, знать правильный путь, столкнуться лицом к лицу с фактами, проявить инициативу в любви, действовать, вдохновенными новыми идеями, решать проблемы, страстно относиться к жизни.

Эта карта говорит о чувствах удивления и новизны, видя что-то очень новое и необычное. Также она обозначает активное действие во внешнем мире, направленное на получение результатов. Туз – это вдохновение, которое дарит не только оригинальные мысли, но и энергию, чтобы воплотить их в жизнь.

Вы увлечены духом предпринимательства – это может быть творческая идея, которая юркнула в вашей голове или не произносимый оптимизм, который даст толчок смелым действиям. На подходе – открытие больших возможностей или неожиданные события.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Семерка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о мечтании, которая может вредить вашей работе. Также вы заботитесь о своих слабостях, а не думаете о новых вершинах, которые стоит покорить. В течение этой недели именно это будет мешать. Не стоит упустить возможности, которые дарит вам жизнь.

Отсутствие организованности, строительство "воздушных замков" и повышенные ожидания не помогут вам в карьере. Прекращайте лениться, проявляйте инициативность и приступайте к работе, а не к сладким мечтам.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Семерка жезлов"

Эта карта, как и предыдущая, принадлежит к младшим арканам Таро, она рассказывает о защите, целях и получении преимуществ. Сейчас вы не хотите двигаться с места по принципу, однако это – неправильная позиция. Также вас заполняет желание рассчитывать только на свои силы.

Карта намекает, что нужно с умом реагировать на брошенные вам вызовы и говорить "нет". Удерживайте внутреннее желание разрушения внутри. Будьте решительны в сложной ситуации и устойчивы в общении с врагами. Не вовлекайтесь в бессодержательную борьбу и агрессивное взаимодействие.

Крепко стойте на ногах и отстаивайте свои права и принципы. В течение этой недели придется бороться не только с внешними проблемами, но и с внутренними демонами и страхами, но вы выйдете победителем из этого герца.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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