Таропрогноз на 22-28 мая 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро долго остаются достаточно популярным средством для того, чтобы узнать вероятное будущее. С распространением книгопечатания они получили достойное место среди когорты других инструментов для гадания, возможно даже обойдя руны и привычные нам карты.

Для того чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю – 22-28 мая 2023 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели на 22-28 мая 2023 года — "Двойка пентаклей"

Сферу любви и чувств в течение недели будет характеризовать карта "Двойка пентаклей". Пентакли связаны со стихией земли и относятся к младшим арканам, о которых говорилось выше. Она говорит о том, что не стоит сейчас увязываться четкими любовными обещаниями. Попробуйте разные возможности и проявляйте гибкость, флиртуйте и наслаждайтесь. Парам, уже долгое время находящимся вместе, стоит задуматься, насколько легко они могут приспособиться к изменениям в жизни. Часто ли вы бываете шутниками или, наоборот, очень серьезными в отношениях.

Крепкие чувства невозможны по-прежнему. Попытайтесь умело жонглировать обстоятельствами, при этом вам откроются новые возможности и вы сможете принять решение. Если кризис в ваших отношениях неизбежен, то отнеситесь к этому легко. Естественные взлеты и падение жизни привели к этому кризису. Поверьте в то, что чувства вынесут вас на поверхность, просто приспосабливайтесь к переменам.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 22-28 мая 2023 "Туз мечей"

Эта карта относится к масти мечей, которые связаны со стихией воздуха и олицетворяют острый ум, испытание и борьбу. Туз является апофеозом определенной масти.

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность в возникновении перед трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз жезлов" — это карта стойкости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 22-28 мая 2023 "Король кубков"

Эта карта говорит о том, что в ситуации, в которой вы оказались, стоит проявить стабильность, мудрость, дипломатичность, благородство и поддержку. Сейчас следует проверить на верность чувству, не сводят ли они сейчас вас в заблуждение. Сочувствуйте чужим недостаткам и недостаткам. Однако сдерживайте собственные чувства, однако – не инстинкты. Трезво оценивайте ситуацию. Создайте спокойную атмосферу.

Будьте уверены в выбранном пути. Спокойно относитесь к происходящему вокруг. Правильно выполняйте свою работу, понимайте и учитывайте обстоятельства. Примите слабые и сильные стороны.

Также читайте Астрологический прогноз на 22 мая

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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