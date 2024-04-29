Таропрогноз на 29 апреля-5 мая 2024: что карты нам предвещают

Из-за интереса к оккультизму и эзотерике найти карты Таро сейчас легко в любом магазине сувениров и заказать в Интернете. В настоящее время существует несколько видов карт Таро, но все они базируются на нескольких основных школах.

Карты Таро помогают облегчить наше движение по жизни, поэтому узнайте больше в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Таропрогноз любви

Карта недели "Королева кубков"

Эта карта свидетельствует о сочувствии, мягкости, осознании чувств, образном мышлении, безграничной любви, доброте и понимании, гармонии чувств, работе с подавленными эмоциями, желании помочь тем, кому не везет, взгляд внутрь себя, мудрость, целительскую силу.

Эта карта рассказывает, что сейчас или в ближайшем будущем на первый план потребуется эмоциональное понимание. Но сейчас у вас внутри есть силы, которые помогут понять чужие ощущения, проявить сочувствие и полюбить безгранично кого-то.

К вам сейчас тянутся люди, которым необходима поддержка. Также стоит задуматься о своих чувствах к другим людям. Возможно, именно они мешают увидеть истину сущности вещей.

Вы скоро избавитесь от всех оскорблений. Будьте терпеливы к другим людям.

Таропрогноз на работу и карьеру

Карта Таро "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает о желании пойти в новом направлении, творческом энтузиазме и проверке своих сил. Если в расписании появляется эта карта, то пришло время начать новое дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив.

Однако следует быть осторожными, из-за новых идей вы можете забыть о родных и близких, которым вы раньше доверяли. Также сначала нужно закончить "хвосты", отдохнуть, а потом уже браться за что-нибудь новое.

Карта говорит и о том, что чем больше вы сил и вдохновения вложите в новое дело, тем большего успеха вы добьетесь.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Страшный суд"

Эта карта рассказывает об осуждении, но одновременно важность внутреннего голоса, трансформацию, увольнение и т.д. Но она напоминает о расплате за действия, совершенные в прошлом. Но и напоминает о переоценке и возрождении, достижениях цели.

В течение этой недели не стоит кого-то винить, даже самого себя. Нужно избавиться от старых взглядов, которые не были верными. Сейчас пора взять новый старт, отбросить прошлое и перестать чувствовать вину за совершенные действия.

В результате вы сможете преодолеть препятствия, увидеть новые возможности и сделать правильный выбор.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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