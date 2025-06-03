Таропрогноз на лето 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро – это зеркало нашего подсознания, символический язык, позволяющий увидеть скрытые процессы и тенденции, формирующие нашу жизнь. Через арканы Таро мы можем заглянуть во внутренний мир, увидеть предупреждения и подсказки, получить намек на то, в каком направлении следует двигаться. Прогноз на лето 2025 поможет лучше понять основные три сферы — любовь, финансы и саморазвитие — и с большим сознанием прожить этот сезон.

Поэтому эзотерик Елена Кузьмич подготовила для вас прогноз по картам Таро на лето 2025 года.

Любовь и отношения: аркан «Любовники»

Это лето не позволит сидеть в стороне от сердца. Аркан «Любовники» указывает на необходимость сделать выбор, учесть, что настоящее, а что — иллюзию. Для тех, кто в отношениях, это может быть период обновления или переоценки. Одинокие могут встретить человека, который заденет глубоко. Впрочем, стоит помнить: любовь этим летом потребует искренности, честности перед собой и партнером. Если вы прячетесь от истины — она выйдет наружу.

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Деньги и работа: аркан «Восьмерка пентаклей»

Это карта труда, дисциплины и усовершенствования мастерства. В финансовой сфере лето принесет стабильность тем, кто готов вкладывать силы и не лениться. Возможное обучение, получение новых навыков или развитие в уже выбранной сфере. Это не время легких заработков — настойчивый труд даст плоды ближе к концу сезона. Важно строить надежный фундамент, а не гнаться за мгновенной прибылью.

Личное развитие: аркан «Отшельник»

Этот сезон может позвать вас в тишину, рефлексию и внутренний поиск. «Отшельник» — это время для самоуглубления, размышлений, поиска собственной истины. Вам может хотеться уединение, ограничение информационного шума, поиск смыслов в том, что с вами происходит. Это хороший период для духовных практик, терапии, чтения и записи собственных мыслей. Одиночество не будет обузой, если вы воспримете его как путь к более глубокому познанию себя.

Лето 2025 года – время честных ответов перед собой: в любви – из-за искренности; в работе - через труд; в душе – через молчание. Это сезон глубины, а не поверхности, и тот, кто решится смотреть в сердце событий, получит дар понимания и новые внутренние опоры.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.