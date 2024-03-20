Весеннее равноденствие 20 марта 2024: что не стоит делать

Весеннее равноденствие может быть особым временем для многих людей, используемых ими для различных ритуалов, медитаций и внутреннего переосмысления. Однако есть некоторые вещи, которые могут быть лучше избегать в течение этого периода:

Негативная энергия: избегая отрицательных раздумий, воспринимайте весеннее равноденствие как время для очищения от негативности. Избегайте конфликтов и больших драматических ситуаций.

избегая отрицательных раздумий, воспринимайте весеннее равноденствие как время для очищения от негативности. Избегайте конфликтов и больших драматических ситуаций. Старые привычки: весеннее равноденствие может быть временем для отказа от старых привычек и стремления к новому развитию. Избегайте слишком сильного прикрепления к прошлым событиям или способам мышления, которые не служат вашему высокому благополучию.

весеннее равноденствие может быть временем для отказа от старых привычек и стремления к новому развитию. Избегайте слишком сильного прикрепления к прошлым событиям или способам мышления, которые не служат вашему высокому благополучию. Неосмысленная деятельность: избегая бесполезного расхода энергии на неважные дела. Используйте это время для тщательного переосмысления своих целей и приоритетов.

избегая бесполезного расхода энергии на неважные дела. Используйте это время для тщательного переосмысления своих целей и приоритетов. Утрата связи с природой: весеннее равноденствие – это время, когда природа пробуждается к жизни. Избегайте удаления от природных элементов и старайтесь провести как можно больше времени на открытом воздухе.

весеннее равноденствие – это время, когда природа пробуждается к жизни. Избегайте удаления от природных элементов и старайтесь провести как можно больше времени на открытом воздухе. Перегрузка: избегайте перегрузки своим графиком и планами. Разрешите себе отдохнуть и восстановить энергию, чтобы гармонично перейти в новый сезон.

Эти советы помогут вам сосредоточиться на положительных аспектах весеннего равноденствия и использовать его как время для развития и внутренней трансформации.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что астролог предупредила о применении ядерного оружия в 2024 году.

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