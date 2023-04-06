Ад в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке: ВСУ отбили более 20 атак врага – Генштаб

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 6 апреля.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Где "жарче всего"

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 20 атак захватчиков. Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Угроза с севера

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Враг продолжает содержать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочково, Чугуновка, Зарубинка, Старица и Колодезное Харьковской области.

Ситуация в отдельных направлениях

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Спорного. Под артиллерийские обстрелы попали Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои.

За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Подразделения Сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия.

В районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где было отражено 13 вражеских атак. В то же время под обстрелы попали Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают наращивать оборонные рубежи и позиции. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Заличзничне, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Что в оккупации

Российские войска продолжают нести огромные потери в живой силе. Местные медицинские учреждения на оккупированных территориях полностью загружены. В одном из населенных пунктов Симферопольского района в Крыму развернули палаточный городок для раненых российских захватчиков. По состоянию на 4 апреля этого года, в этом полевом лагере на реабилитации находились около ста оккупантов.

Ранее в ВСУ рассказали, что украинские защитники существенно потеснили врага на Кинбурнской косе. Также в ВСУ рассказали подробности сбивания российского Ка-52 и показали эпическое видео.

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