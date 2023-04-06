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Битва за Бахмут: воины ССО показали эксклюзивные кадры уличных боев в городе (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2278
Время на прочтение
1 мин
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Битва за Бахмут: воины ССО показали эксклюзивные кадры уличных боев в городе (видео)

Фото: Associated Press

Украинские военные подчеркнули, что "борьба за Бахмут продолжается".

В Бахмуте Донецкой области сейчас продолжаются одни из самых ожесточенных боев на фронте. Воины Сил Специальных операций показали кадры уличных боев за город.

Видео опубликовало Командование Сил специальных операций ВСУ.

"Бои в городе Бахмут глазами операторов ССО Украины. На кадрах видна лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом. Борьба за город продолжается!", — подписали авторы видео.

По последней информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 6 апреля в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки украинские военные отбили более 60 атак противника.

Между тем в свежем отчете американского Института изучения войны сообщается, что недавно российские подразделения воздушно-десантных войск под Бахмутом, вероятно, получили термобарические ракетные системы ТОС-1.

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Дата публикации
Просмотры
2278
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