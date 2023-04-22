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Адвокат рассказал, продолжат ли раздавать повестки на блокпостах

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Адвокат рассказал, продолжат ли раздавать повестки на блокпостах

Блокпост в Киеве / Фото: Associated Press

В Украине продолжается всеобщая мобилизация.

В Украине раньше повестки могли выписать только мужчинам, имеющим постоянную регистрацию на территории, где работают соответствующие ТЦК и СП. В частности, повестки в основном вручались по территориальному принципу. Однако это правило было довольно формальным.

Детали процедуры вручения повесток рассказал Владислав Юрчак, адвокат адвокатского объединения T&T Partners, пишет 24 канал.

Адвокат рассказывает, что после вручения повестки призывник должен прибыть на место регистрации и в течение 7 дней стать на военный учет.

"В то же время возникала и коллизия — нужно было доказать разницу между "постоянным проживанием" и "временным проездом". Этим моментом активно пользовались некоторые граждане, которые хотели избежать мобилизации. Сейчас же им будет это сделать гораздо сложнее, а "легендарные" повестки на блокпостах стали реальностью. Впрочем, и здесь есть нюансы", – подчеркнул адвокат.

Мобилизация в Украине

Напомним, на период военного положения в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу, однако это касается не всех лиц призывного возраста.

В Ровенской области священник УПЦ МП отказался от мобилизации из-за "собственных убеждений и мата на шевронах ВСУ". Сначала следователь закрыл против него дело, однако представители Минобороны Украины в суде добились возобновления расследования.

В Украине могут запретить мужчинам поступать в университеты во время военного положения.

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Дата публикации
Просмотры
345
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