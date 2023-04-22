Контрнаступление ВСУ определит будущее не только Украины — Economist

Аналитики отмечают, что "чем быстрее Запад начнет раскрывать детали гарантий безопасности, которые он предоставит Украине, тем лучше".

От того, что будет происходить на фронте, в следующие несколько недель зависит не только судьба Украины, но и будущее Европы.

Об этом пишет Economist.

Отмечается, что, вероятно, у Украины никогда не будет лучшего шанса, чем сейчас.

"Оккупанты ослаблены: за последние два месяца Россия потеряла десятки тысяч людей в Бахмуте, которых не кем заменить. Владимир Путин принял новые законы, которые упростят "заготовку пушечного мяса", но пройдут месяцы, прежде чем новобранцы будут готовы к действиям", – отметили аналитики.

Издание акцентирует и то, что союзники предоставляют Украине все больше оружия. Речь идет о танках, высокоточных ракетных комплексах, мощной артиллерии и миллионах патронов. В преддверии Польша и Словакия передали истребители.

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"Что делать Украине с тем преимуществом, которое она сейчас получила? Надо попытаться сломать или по крайней мере сорвать сухопутный мост, соединяющий Крым с Россией через Донбасс", – говорится в статье.

Аналитики издания отмечают, что с ноября 2022 года ситуация на поле боя не претерпела резких изменений. Они считают, что это плохим знаком, поскольку конфликт находится под угрозой заморозки вдоль новой "линии разграничения". А это, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о новых рисках: тогда Украина будет лишена большей части доступа к морю, а это большая проблема для страны, которая зависит от экспорта товаров.

"А потому, в случае предстоящих переговоров Украина должна идти на них с большим преимуществом, и когда Россия столкнется с реальной угрозой потери Крыма, "это могло бы убедить Путина, что если он не договорится, то потеряет то, что должен", – передает издание.

При контрнаступлении Украина теряет преимущество численности войск.

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"Если удастся пробить оборону России, придется осторожно использовать такие прорывы, иначе украинские войска будут рисковать попасть в окружение", — говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что союзники должны понимать, что вероятное наступление было не решающим, а значит придется и дальше оказывать Украине военную помощь.

"Когда пыль уляжется, Украине все равно нужно будет сохранить то, что она получила, и укрепить свою оборону, чтобы усложнить возможный повторный захват Россией", — подчеркнули аналитики.

Аналитики добавляют, что "чем быстрее Запад начнет раскрывать детали гарантий безопасности, которые он предоставит Украине, тем лучше".

"Америка и Британия (а также Россия) гарантировали территориальную целостность Украины в 1994 году, а затем ничего не сделали, поскольку Путин нагло нарушил это в 2014 году. Следующие гарантии должны быть подлинными", – резюмировали в статье.

Отметим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен в успешности нового контрнаступления украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 21 апреля заседание Ставки верховного главнокомандующего и сообщил главное.

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