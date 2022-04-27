Арестович рассказал о боях в Луганской и Донецкой областях и победах ВСУ

Арестович рассказал о боях в Луганской и Донецкой областях и победах ВСУ

Украинские защитники на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отразили 9 атак врага.

Также ВСУ уничтожили многие техники оккупантов, а авиация продолжает наносить удары по противнику.

Об этом 27 апреля на брифинге сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной техники и 17 единиц бронированной, 3 единицы специальной инженерной, 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и 1 зенитная установка. Авиация продолжает наносить удары по противнику и другие задачи по поддержке наших войск", — сказал Арестович.

Напомним, российские оккупанты продолжают пытаться выйти на административные границы Херсонской области. Однако им это не удается.

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