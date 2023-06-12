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"Армия дронов" обнаружила и "поджарила" российский Т-80 — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
637
Время на прочтение
1 мин
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"Армия дронов" обнаружила и "поджарила" российский Т-80 — видео

ВСУ повредили российский Т-80 и его экипаж. Фото: скриншот.

Украинские защитники с помощью БПЛА уничтожили танк россиян.

Ударная рота беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко с помощью "Армии дронов" повредила российский танк Т-80 и его экипаж на Купянском направлении.

Видео показал Генеральный штаб ВСУ.

На кадрах видно, как российский танк загорается после атаки беспилотника, а затем боеприпас, сброшенный с БПЛА, попадает в оккупантов.

Напомним, по состоянию на 12 июня 2023 года ВСУ ликвидировали 216 180 солдат армии Российской Федерации. За прошлые сутки уничтожены еще 450 военных.

ВСУ с помощью дрона "поджарили" вражеский Т-80

ВСУ с помощью дрона "поджарили" вражеский Т-80

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Дата публикации
Просмотры
637
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