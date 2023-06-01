Атаки РФ "шахидами" по Украине могут стать ежедневными — Игнат

РФ получает достаточное количество иранских шахидов для того, чтобы атаки стали фактически ежедневными.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, атаки на украинские территории в ближайшее время не прекратятся.

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«Шахеды сейчас запускают так часто, что непонятно, они обнаруживают или истощают ПВО. Это все в комплексе: они и обнаруживают, и понятно, что истощают», — сказал он в эфире телемарафона.

Ночная атака на Киев

Киев подвергся атаке российскими ракетами "Искандер" в ночь на 1 июня. Все ракеты были сбиты, однако их обломки нанесли существенные разрушения, зафиксированные на фото.

По предварительным данным, в результате атаки по Киеву 1 июня погибли три человека. Еще 10 человек пострадали.

Полиция Киева повезла на проверку возможного опьянения охранника поликлиники, в которой было закрыто укрытие во время ракетной атаки в ночь на 1 июня.

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