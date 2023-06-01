Изменился формат операции: Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте

На Бахмутском направлении изменен формат операции. Именно поэтому сейчас наблюдается временное затишье.

Об этом в комментарии "УП" рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, временно произошло изменение формата операции, связанное с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Именно поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Впрочем, оно временное, отмечает Сырский.

"Ситуация на Бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение каких-либо активных действий врага при увеличении количества обстрелов по тяжелому вооружению, в основном из артиллерии и минометов. На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности", — подчеркнул он.

Сырский заметил, что враг стремится перехватить инициативу, чтобы не допустить украинских контрнаступательных действий и самому перейти в наступление.

Напомним, глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сегодня, 1 июня, значительная часть наемников вышла из Бахмута. Остальные "вагнеровцы" выйдут из города до 5 июня.

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