Атаки России в августе: в ГУР рассказали интересные детали

В прошлом году Россия полностью перевела экономику для военных нужд, отметили в ГУР.

Россия производит вооружение и сразу передает военным силам для атак по Украине. В частности, оружие, атаковавшее украинские города в августе, было произведено в третьем квартале.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

По его словам, в прошлом году Россия полностью перевела экономику для военных нужд. Прежде всего, речь идет о наращивании мощности оборонно-промышленного комплекса.

"Мы видим, что те же удары, которые сейчас наносятся, особенно начиная с мая месяца, то, что выпускается на их предприятиях, сразу идет в войска, и сразу применяется по нашему государству. То же — ракетные удары в августе, а ракетное вооружение было выпущено в третьем квартале этого года (июль, август, сентябрь – ред.) ”, – сказал он.

Скибицкий подчеркнул, что Украина вместе с международными партнерами делает все, чтобы нейтрализовать выпуск вооружения, применяемого для военных целей.

"Это и международные санкции по поставке соответствующих применяемых комплектующих элементов. Это перекрытие всех каналов поставки через другие страны, через некоторые страны, которые не присоединились к международным санкциям. И третий аспект – военный, это нанесение ударов, уничтожение предприятий, производящих смертоносное вооружение", — рассказал

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, что будет с контрнаступлением зимой.

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