Авдеевка: в ВСУ назвали потери оккупантов за четыре месяца

На Авдеевском направлении украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий.

Об этом сообщил Александр Тарнавский.

За четыре месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (c 10 октября 2023 года gо 17 февраля 2024 года) на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:

личного состава – 47 186 человек

танки – 364

артиллерийские системы – 248

боевые бронемашины – 748

самолеты – 5

Генштаб в утренней сводке сообщил, что на Авдеевском направлении украинские военные отразили 14 атак российских оккупационных войск.

Напомним:

Командование приняло решение вывести украинские войска из Авдеевки, чтобы сохранить жизнь бойцов.

Какие уроки извлекла Украина из боев за Авдеевку

Украина извлекла уроки из боев за Авдеевку. Нужны современные системы противовоздушной обороны, чтобы российские военные не могли применять управляемые авиационные бомбы, а также нужны средства дальнего поражения для уничтожения российских складов и артиллерийские снаряды.

Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров.

"Работаем над этим постоянно. Фортификации — строим и усиливаем. Решение беречь людей — правильное. Авдеевку — вернем", — написал Умеров в Facebook.

Какие бригады обеспечивали эвакуационный коридор во время ухода украинских военных из Авдеевки

Спецназначители ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор во время приказа о скоординированном отходе основных сил.

Определенное количество украинских воинов попало в плен

При выходе из Авдеевки на заключительном этапе операции некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен под давлением превосходящих сил российской армии.

В "мясных штурмах" Авдеевки участвовал российский спецназ

Из-за потерь российской пехоты во время штурма Авдеевки, оккупанты привлекали к "мясным штурмам" элитные подразделения Главного разведывательного управления генштаба ВС, сообщили в Центре нацсопротивления.

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