Оккупант назвал реальные потери РФ в боях за Авдеевку

Военный армии РФ Андрей Морозов (Мурз), воюющий в Украине с 2014 года, опубликовал реальные цифры потерь России в боях за Авдеевку.

Об этом пишет блоггер Денис Казанский.

По данным оккупанта Морозова, только с октября 2023 года, когда началось активное наступление на город, Россия положила под Авдеевкой больше, чем СССР за 10 лет потерял в Афганистане.

"От Невельского до Новоселовки. 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 единиц выбитой бронетехники", — написал Морозов

Оккупант также признал, что потери ВСУ гораздо меньшие и что он не считает такую операцию удачной.

"И противник, проведя оборонительную битву и понеся, в лучшем для нас случае, безвозвратные потери в 5-7 тысяч за это же время (это уже моя приблизительная оценка, а не какие-то известные данные), говорит: "До свидания!" и валит. На новые, заранее подготовленные позиции", — добавил российский захватчик.

Потери РФ в боях за Авдеевку/ Фото: Telegram

Напомним, битва за Авдеевку длилась пять месяцев. ВСУ в ночь на 17 февраля покинули свои позиции и вышли из города, чтобы не допустить оцепления и взятия в плен. ТСН.ua собрал последние новости о ситуации в Авдеевке по состоянию на утро 18 февраля.

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