Окупант назвав реальні втрати РФ у боях за Авдіївку

Військовий армії РФ Андрій Морозов (Мурз), який воює в Україні від 2014 року, опублікував реальні цифри втрат Росії у боях за Авдіївку.

Про це пише блогер Денис Казанський.

За даними окупанта Морозова, тільки від жовтня 2023 року, коли почався активний наступ на місто, Росія поклала під Авдіївкою більше, ніж СРСР за 10 років втратив в Афганістані.

"Від Невельського до Новоселівки. 16 тисяч безповоротних втрат із нашого боку. І близько 300 одиниць вибитої бронетехніки", - написав Морозов

Окупант також визнав, що втрати ЗСУ набагато менші і що він не вважає таку операцію вдалою.

"І противник, провівши оборонну битву і зазнавши, у найкращому для нас випадку, безповоротними втрати в 5-7 тисяч за цей же час (це вже моя приблизна оцінка, а не якісь відомі дані), каже: "До побачення!" та валить. На нові, заздалегідь підготовлені позиції", - додав російський загарбник.

Втрати РФ у боях за Авдіївку/ Фото: Telegram

Нагадаємо, битва за Авдіївку тривала п'ять місяців. ЗСУ у ніч проти 17 лютого залишили свої позиції і вийшли з міста, щоб не допустити оточення та взяття у полон. ТСН.ua зібрав останні новини про ситуацію в Авдіївці станом на ранок 18 лютого.

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