"Бавовна" в Мариуполе: в городе взорвали автомобиль одного из командиров РФ

27 марта в Мариуполе и Мелитополе раздались взрывы.

В понедельник, 27 марта, в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов. О его состоянии пока неизвестно.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра Вадима Бойченко.

Так, в городе около 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов.

"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности впоследствии", — рассказал мэр.

Напомним, во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе утром в понедельник, 27 марта, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что в результате взрывов в Мелитополе разрушены сразу несколько оккупированных россиянами зданий. По информации местных жителей, прилетело по общежитию автомоторного техникума, где находились российские военные. Также разрушено здание так называемой Госслужбы безопасности оккупационной "власти".

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