Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Бавовна" в Мариуполе: в городе взорвали автомобиль одного из командиров РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1449
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Бавовна" в Мариуполе: в городе взорвали автомобиль одного из командиров РФ

Фото: t.me/mariupolrada

27 марта в Мариуполе и Мелитополе раздались взрывы.

В понедельник, 27 марта, в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов. О его состоянии пока неизвестно.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра Вадима Бойченко.

Так, в городе около 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов.

"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности впоследствии", — рассказал мэр.

Напомним, во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе утром в понедельник, 27 марта, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что в результате взрывов в Мелитополе разрушены сразу несколько оккупированных россиянами зданий. По информации местных жителей, прилетело по общежитию автомоторного техникума, где находились российские военные. Также разрушено здание так называемой Госслужбы безопасности оккупационной "власти".

Читайте также:

Зеленский за 26 марта: Было совещание с военными – особый круг участников

Зеленский за 26 марта: Было совещание с военными – особый круг участников

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1449
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация