Без победы Украина исчезнет через несколько лет - Подоляк

Мира без победы в войне против России не будет.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини".

"Мы не можем себе позволить повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет за несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет поддерживать нас, нас будут убивать прямо на улицах. Россия просто нас ненавидит. И за это унижение, если она не проиграет и не будет отвечать юридически, Россия придет сюда убивать людей. Мы должны это зафиксировать и запечатлеть в сознании всех людей, кто даже сегодня сомневается, нужно ли нам идти до конца: если хотите умереть молодыми, то не нужно идти до конца, если хотите быть героями, то нужно идти до победного финала", — сказал он.

Также Михаил Подоляк выразил свое мнение по поводу призывов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

"Сначала мы будем говорить юридически, после этого покаяние многолетнее, а после этого будем сидеть за столом переговоров и о чем-то договариваться. Потому что зона демилитаризации, репарации нам нужны. Но я хочу отметить, что Орбан должен думать о том, какой будет репутация Венгрии после этой войны. Это надо было умудриться дважды зайти в ту же реку, чтобы тебя ненавидели во всей Европе. Это выглядит странно, но мы не можем давать советы главам других государств", — ответил Подоляк на заявления Виктора Орбана о том, что Россию нельзя загонять в угол, потому что хотя она и будет побеждена, но с ней нужно договариваться.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что примирение с Россией будет невозможным в течение многих поколений.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что если президент России Владимир Путин выживет, то обязательно окажется на скамье подсудимых, поскольку является "террористом №1 в мире".