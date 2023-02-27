Без перемоги Україна зникне за декілька років — Подоляк

Миру без перемоги у війні проти Росії не буде.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Ми не можемо собі дозволити повторно 2014 рік. Тому що тоді нас не буде. В такому випадку ми маємо розписатися у своєму безсиллі і сказати, що програли. Тому що без перемоги, без кордонів 1991 року і без наступної трансформації Росії, Україна зникне за декілька років. Люди не повернуться, грошей не буде, ніхто не підтримуватиме нас, нас будуть вбивати прямо на вулицях. Росія просто нас ненавидить. І за це приниження, якщо вона не програє і не відповідатиме юридично, Росія прийде сюди вбивати людей. Ми маємо це зафіксувати та закарбувати у свідомості всіх людей, хто навіть сьогодні сумнівається, чи треба нам йти до кінця: якщо хочете померти молодими, то не треба йти до кінця, якщо хочете бути героями, то треба йти до переможного фіналу", - сказав він.

Також Михайло Подоляк висловив свою думку щодо закликів сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним.

"Спочатку ми будемо говорити юридично, після цього покаяння багаторічне, а після цього будемо сидіти за столом переговорів і про щось домовлятися. Тому що зона демілітаризації, репарації нам потрібні. Але я хочу зазначити, що Орбану треба думати про те, якою буде репутація Угорщини після цієї війни. Треба було примудритися двічі зайти у ту ж саму річку, щоб тебе ненавиділи у всій Європі. Це виглядає дивно, але ми не можемо давати поради очільникам інших держав", - відповів Подоляк на заяви Віктора Орбана про те, що Росію не можна заганяти в кут, бо хоча вона і буде переможена, але з нею потрібно домовлятися.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що примирення з Росією буде неможливим протягом багатьох поколінь.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін виживе, то обов’язково опиниться на лаві підсудних бо є "терористом №1 у світі".