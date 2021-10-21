Боевики в Донбассе разошлись: 14 обстрелов в сутки и раненый боец

Боевики в Донбассе разошлись: 14 обстрелов в сутки и раненый боец

Противник не прекращает атаковать позиции украинских воинов.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня:

У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники трижды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские позиции у Новолуганского враждебные вооруженные формирования три раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия.

У Новотошковского огонь открывался из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрелов один военнослужащий ранен. Воин находится в больнице. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

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