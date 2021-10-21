Боевики в Донбассе разошлись: 14 обстрелов в сутки и раненый боец

Противник не прекращает атаковать позиции украинских воинов.
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня:
- У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
- Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В направлении Золотого-4 наемники трижды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
- Украинские позиции у Новолуганского враждебные вооруженные формирования три раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
- В сторону Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия.
- У Новотошковского огонь открывался из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Кроме того, в Донецкой области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.
В результате обстрелов один военнослужащий ранен. Воин находится в больнице. Состояние его здоровья — удовлетворительное.