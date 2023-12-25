Более 100 "террористических актов": в России второй раз заочно арестовали Буданова

Буданова российские следователи обвиняют в серии терактов.
В России в очередной раз заочно арестовали руководителя украинской ГУР Кирилла Буданова.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Как отмечается, Басманный суд Москвы вторично заочно арестовал Кирилла Буданова. Его российские следователи обвиняют в серии терактов. В общем, ему приписывают 104 так называемых "террористических акта".
Напомним, что за три дня Силы обороны сбили пять российских истребителей. Кроме многоцелевого Су-30, поразили четыре бомбардировщика Су-34 — на юге и Донбассе.
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