Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Более 100 "террористических актов": в России второй раз заочно арестовали Буданова

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
269
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Более 100 "террористических актов": в России второй раз заочно арестовали Буданова

Кирилл Буданов / Фото: ТСН.ua

Буданова российские следователи обвиняют в серии терактов.

В России в очередной раз заочно арестовали руководителя украинской ГУР Кирилла Буданова.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, Басманный суд Москвы вторично заочно арестовал Кирилла Буданова. Его российские следователи обвиняют в серии терактов. В общем, ему приписывают 104 так называемых "террористических акта".

Напомним, что за три дня Силы обороны сбили пять российских истребителей. Кроме многоцелевого Су-30, поразили четыре бомбардировщика Су-34 — на юге и Донбассе.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
269
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация