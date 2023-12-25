Обстрел "Шахедами" и ракетами: как прошла ночь в регионах Украины

В Херсонской области есть погибшие из-за вражеских атак.

Ночь в регионах Украины была неспокойной. Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Хмельнитчина: ночью во время сигнала воздушной тревоги силами ПВО ВСУ была обезврежена БПЛА типа "Shahed". Информация о погибших, травмированных и разрушениях не поступала. Данные уточняются.

Черниговщина: за сутки – 5 обстрелов (68 взрывов). Враг из минометов обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили минометный обстрел Краснопольской громады. Зафиксировано 5 взрывов. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 68 взрывов.

Запорожская область: 18 населенных пунктов - под вражеским огнем, враг нанес 176 ударов по области. 142 артудара пришлись по территории Орехова, Левадного, Белогорья, Новоданиловки, Луговского, Преображенки, Гуляйполя, Пятихаток, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

Поступили три сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: вчера днем российские захватчики не давали покоя Никопольщине. На районный центр направили дрон-камикадзе. С десяток артиллерийских снарядов выпустили по Красногригорьевской и Покровской громадах.

Пять вражеских БПЛА над областью уничтожили наши защитники из ПВК "Восток" вчера поздно вечером.

Харьковщина: артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам Харьковщины. Пострадавшие в течение суток не зафиксированы.

Луганщина: оккупанты мощно обстреляли Невское, на территории села вчера произошло 15 взрывов. По предварительной информации, обошлось без жертв.

За сутки противник совершил 140 обстрелов (528 снарядов).

Донетчина: под огнем россиян – 5 населенных пунктов. Повреждены 18 жилых домов (из них: 3 – многоквартирных), ЛЭП, детсад).

За сутки в Донецкой области: трое раненых.

Николаевщина: вчера силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен вражеский БпЛА "Shahed-131/136".

Вчера утром враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады, в результате чего повреждены жилые дома и высоковольтная линия электропередач. Пострадавших нет. Также обстрелы подверглась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Артиллерийские удары фиксировались по акватории Куцурубской громады. Обошлось без пострадавших.

Одесская область: ночью противник атаковал область. Сначала тактическая авиация выпустила ракету Х-31П в направлении Черноморска. Подразделения противовоздушной обороны ракету уничтожили.

После враг начал атаковать ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". В Одесской области уничтожены 17. Обломками сбитого БпЛА повреждили технические помещения в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Херсонщина: за сутки по области противник произвел 71 обстрел (288 снарядов), из них по г. Херсон — 4 артиллерийских обстрела (16 снарядов).

Россияне попали в районы 27 населенных пунктов области, территорию завода в Херсоне.

Враг нанес удар по Белозерке. Пострадала 36-летняя местная жительница. Ей оказали помощь на месте.

Враг плотным огнем накрыл Чернобаевку. В результате обстрела погибла 37-летняя женщина. Ее обнаружили в разрушенном здании. Прибывшие медики констатировали смерть.

Вчера вечером врагом совершена атака предварительно 6 ударными БПЛА типа "Shahed" в районе н.п. Раковка, Бериславского района. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

За сутки по области: один человек погиб, еще двое получили ранения.

Ранее Генштаб сообщил, что россияне выпустили в сторону Украины ударные дроны. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 29 ударных БПЛА уничтожены.

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