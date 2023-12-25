Обстріл "Шахедами" і ракетами: як минула ніч у регіонах України

На Херсонщині є загиблі через ворожі атаки.

Ніч у регіонах України була неспокійною. Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: вночі під час сигналу повітряної тривоги силами ППО ЗСУ було знешкоджено БПЛА типу "Shahed". Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила. Дані уточнюються.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (68 вибухів). Ворог із мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 5 вибухів. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів.

Запорізька область: 18 населених пунктів — під ворожим вогнем, ворог завдав 176 ударів по області. 142 артудари прийшлися по території Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новоданилівки, Лугівського, Преображенки, Гуляйполя, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: вчора вдень російські загарбники не давали спокою Нікопольщині. На районний центр скерували дрон-камікадзе. З десяток артилерійських снарядів випустили по Червоногригорівській та Покровській громадах.

П'ять ворожих БпЛА над областю знищили наші захисники з ПвК "Схід" вчора пізно ввечері.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Постраждалих протягом доби не зафіксовано.

Луганщина: окупанти потужно обстріляли Невське, на території села вчора сталося 15 вибухів. За попередньою інформацією, минулося без жертв.

За добу противник здійснив 140 обстрілів (528 снарядів).

Донеччина: під вогнем росіян — 5 населених пунктів. Пошкоджено 18 житлових будинків (з них: 3 – багатоквартирних), ЛЕП, дитсадок).

За добу на Донеччині: троє поранених.

Миколаївщина: вчора силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий БпЛА "Shahed-131/136".

Учора зранку ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач. Постраждалих немає. Також обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Артилерійські удари фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина: вночі противник атакував область. Спершу тактична авіація випустила ракету Х-31П в напрямку Чорноморська. Підрозділи протиповітряної оборони ракету знищили.

Після ворог почав атакувати ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". На Одещині знищено 17. Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкту, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 71 обстріл (288 снарядів), з них по м. Херсон — 4 артилерійських обстріли (16 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 27 населених пунктів області, територію заводу у Херсоні.

Ворог завдав удару по Білозерці. Постраждала 36-річна місцева жителька. Їй надали допомогу на місці.

Ворог щільним вогнем накрив Чорнобаївку. Внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка. Її виявили в зруйнованій будівлі. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.

Вчора ввечері ворогом здійснено атаку попередньо 6 ударними БПЛА типу "Shahed" в районі н.п. Раківка, Бериславського району. Інформації щодо потерпілих та пошкоджень не надходила.

За добу по області: одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Раніше Генштаб повідомив, що росіяни випустили у бік України ударні дрони. Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено.

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