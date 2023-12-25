Яка ситуація на кордоні з Польщею: у ДПСУ відзвітували

Пішоходів пропускають лише на одному пункті.

Здебільшого пропуск легкових машин та автобусів здійснюється за електронною чергою. На одному з пунктів пропускають лише вантажівки до 7,5 тонни.

Про це повідомили у ДПСУ.

Яка ситуація на пунктах пропуску

Польські пункти пропуску:

"Ягодин" – 0 автобусів (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" – 0 л/а, 3 автобуси (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" – 0 л/а, 4 автобуси (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" – 0 л/а, 4 автобуси (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" – 0 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Водночас прикордонники закликають правильно розраховувати час, плануючи поїздку. Річ у тім, що можлива нестабільна робота електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Раніше уряд Польщі заявив, що має намір розблокувати кордон з Україною до кінця року.

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