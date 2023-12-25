Яка ситуація на кордоні з Польщею: у ДПСУ відзвітували

Пішоходів пропускають лише на одному пункті.
Здебільшого пропуск легкових машин та автобусів здійснюється за електронною чергою. На одному з пунктів пропускають лише вантажівки до 7,5 тонни.
Про це повідомили у ДПСУ.
Яка ситуація на пунктах пропуску
Польські пункти пропуску:
- "Ягодин" – 0 автобусів (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" – 0 л/а, 3 автобуси (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" – 0 л/а, 4 автобуси (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" – 0 л/а, 4 автобуси (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" – 0 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Водночас прикордонники закликають правильно розраховувати час, плануючи поїздку. Річ у тім, що можлива нестабільна робота електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Раніше уряд Польщі заявив, що має намір розблокувати кордон з Україною до кінця року.
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