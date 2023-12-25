У торговому центрі в США знову відкрили стрілянину: є загиблі

Це вже другий випадок смертельної стрілянини в Америці у ТЦ напередодні Різдва.

У США сталася стрілянина у торговельному центрі "Цитадель" в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо. Одна людина загинула і двоє отримали серйозні поранення.

Про це пише ABC News.

Інцидент стався близько 16:34 за місцевим часом. Він почався із суперечки між двома групами та закінчився стріляниною. Один чоловік помер на місці від вогнепального поранення, а двох інших доправили до лікарні у важкому стані. Після інциденту затримали кількох людей.

Наразі правоохоронці працюєть над тим, щоб визначити, чи є серед затриманих підозрюваний у стрілянині.

Нагадаємо, 24 грудня в американському місті Окала у торговельному центрі Paddock Mall сталася стрілянина, внаслідок чого загинув чоловік та були поранені кілька людей.

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