В торговом центре в США снова открыли стрельбу: есть погибшие

Это уже второй случай смертельной стрельбы в Америке в ТЦ в канун Рождества.

В США произошла стрельба в торговом центре "Цитадель" в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Один человек погиб и двое получили серьезные ранения.

Об этом пишет ABC News.

Инцидент произошел около 16:34 по местному времени. Он начался со спора между двумя группами и закончился стрельбой. Один мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения, а двое других доставили в больницу в тяжелом состоянии. После инцидента задержали несколько человек.

Правоохранители работают над тем, чтобы определить, есть ли среди задержанных подозреваемый в стрельбе.

Напомним, 24 декабря в американском городе Окала в торговом центре Paddock Mall произошла стрельба, в результате чего погиб мужчина и были ранены несколько человек.

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